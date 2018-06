La pujada del sou mínim de conveni a mil euros suposarà increments salarials de fins al 20%

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va afirmar que la pujada a 1.000 euros del salari mínim per conveni aconseguida en el IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) podria comportar increments salarials en la majoria dels convenis que estarien entre el 12% i el 20% i que, en algun cas concret, podria suposar augments de fins al 38%. El líder sindical també va assenyalar que la implantació dels 14.000 euros anuals per conveni per al 2020 afectarà més de 2,2 milions de treballadors, majoritàriament joves i dones.

Sordo considera que l'acord aconseguit amb la patronal és «molt positiu», tant per allò pactat com «per les portes que aquest acord obre en el marc de la negociació tripartida per poder afrontar negociacions que serveixin per corregir els problemes que el mercat laboral té a Espanya».

Per al líder sindical, l'acord de negociació col·lectiva per ell sol no resol els problemes, «ha d'anar combinat amb una acció sindical que enforteixi la negociació col·lectiva dels convenis en els propers dos anys i mig». «Cal planificar la negociació col·lectiva que queda pendent de 2018 i, sobretot, la de 2019 i 2020, de manera que les reivindicacions recollides siguin l'espina dorsal de les reivindicacions dels sindicats», va assenyalar.

L'acord, segons va explicar el líder sindical, situa els agents socials «en una millor situació» per afrontar la negociació tripartida amb el Govern de Pedro Sánchez i obre «una via de diàleg sincera». No obstant això, Sordo va destacar que l'aposta del sindicat pel diàleg «no pot servir com un refugi perquè el Govern eviti decidir què vol fer en el futur amb la reforma laboral».

«No es pot atorgar a la patronal el dret de veto i allà on no es pugui arribar a acords el Govern no ha de posar-se de perfil, i haurà de buscar majories polítiques suficients per canviar aspectes transcendentals de la reforma laboral», va postil·lar. No obstant això, Sordo és conscient que això s'ha de fer per fases i va assegurar que «seria dolent que el Govern només es comprometés a legislar allò que acordi la patronal i sindicats, perquè això és donar dret de veto a les parts».

El secretari general de CCOO va assegurar que l'eslògan de «o hi ha repartiment o hi ha conflicte» segueix més vigent que mai, perquè, malgrat que el sindicat li dóna una «oportunitat sincera, profunda i armada al diàleg social», no deixarà de banda l'acció sindical perquè s'aconsegueixi un repartiment real de la riquesa.

Així, va postil·lar que les reivindicacions recollides a l'AENC seran «l'espina dorsal» de les reivindicacions sindicals en els propers dos anys i mig. Pel que fa a la data de la signatura oficial de l'acord, tot i que Sordo va assegurar que no hi ha data tancada, va afegir que «és probable» que es faci dijous que ve.

A partir d'aquest punt, segons la seva opinió cal obrir un marc de diàleg amb el Govern i, especialment, amb la ministra de Treball, Magdalena Valerio, «immediatament» per començar a desentranyar el perfil de les coses de les que volen parlar.

El Consell Confederal de CCOO es va reunir per ratificar l'acord de negociació col·lectiva 2018-2020 que, al costat de la UGT, va aconseguir dilluns passat amb les organitzacions empresarials CEOE i Cepime. L'acord, que preveu, per cada any de vigència, augments salarials propers al 2% més un 1% variable lligat a determinats factors, com productivitat, resultats o absentisme injustificat, va ser aprovat dimarts per unanimitat a la Junta Directiva de la CEOE i va ser ratificat dijous per l'organització sindical que lidera Sordo. Durant el Consell Confederal també es va votar la incorporació a l'Executiva Confederal de Mari Cruz Vicente, secretària d'Acció Sindical de CCOO Euskadi.