Per què hauríem de contractar-te?

A totes les entrevistes de treball hi ha preguntes o situacions complicades. El nerviosisme, la por, els dubtes i la pressió de trobar o voler canviar de feina no ajuden a mostrar el millor de tu. Seguidament trobaràs uns consells que et poden ajudar a aconseguir el teu objectiu.

Comencem pel més bàsic. A l'entrevista cal arribar puntual, comprova l'adreça, assegura't que podràs aparcar, arriba amb temps per evitar posar-te nerviós, porta imprès el teu currículum, comprova la teva aparença (evita roba cridanera, ves ben vestit/a, net/a i afaitat). Recorda que mai hi haurà una segona oportunitat de causar una bona primera impressió.

I encara que sembli mentida, per buscar feina s'ha de treballar. Busca informació sobre l'empresa, el sector, les habilitats del càrrec pretès i, si és possible, esbrina també qui serà el teu entrevistador. Quan hi siguis, saluda somrient i amb una encaixada de mans. Tracta l'entrevistador pel seu nom i mira'l als ulls. Amb això transmetràs confiança i seguretat.

És molt normal no estar còmode responent preguntes d'una persona que no coneixes, en un lloc nou, mentre et mira de dalt a baix i et pregunta: Per què he de contractar-te?

Aquí és essencial que creguis en tu. És imprescindible que sentis que ets la millor opció per a l'empresa que t'entrevista. Si pots creure-t'ho, només has d'enfocar-te en ajudar l'empresa a contractar-te. A prendre la decisió correcta.

Com has de respondre? Centra't en els beneficis que els puguis aportar, els problemes que saps resoldre, les solucions que has trobat en la teva experiència, els mèrits en la teva última feina... Assaja a casa com parlar sobre això, l'entrevistador té clar que busca, no donis voltes sobre el mateix, passa directe al plat principal. Busca frases com: -Hauria de contractar-me perquè ha dit que necessita algú amb... Doncs perquè compleixo amb els requeriments, per exemple... A aquesta feina fa falta a algú amb... Li posaré exemples sobre la meva experiència en aquest sentit... Tinc les habilitats necessàries per a això, em caracteritzo per ser... Tinc..., puc... i si no aprenc molt ràpid, per exemple vaig aprendre a ... Les meves qualitats cobreixen les necessitats que l'empresa demanda...

No dubtis a demanar un aclariment si no has copsat bé la pregunta i a realitzar les qüestions que tinguis sobre el lloc de treball quan hi hagi la oportunitat. Per últim, recorda sempre ser educat i expressa el teu agraïment en finalitzar l'entrevista.

Les empreses necessiten que aportem valor des del primer minut, no et deixis res al tinter, sigues entusiasta, sigues sincer, dona-ho tot, converteix-te en el seu millor candidat! Si finalment, després de tot, no ets el seleccionat, no ho entenguis com un fracàs, sinó com a part d'un procés d'aprenentatge.

I una frase final per a la reflexió: «Tria una feina que t'agradi i no hauràs de treballar ni un dia de la teva vida» ( Confuci).