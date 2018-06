Sis expedients per operacions de venda de fruita de pinyol

El Departament d'Agricultura ha obert sis expedients sancionadors en el marc del Pla de control de la cadena alimentària 2017, que s'ha dirigit al sector de la fruita de pinyol. En concret, de les 22 inspeccions dutes a terme a empreses s'ha detectat en un 30% dels casos que les operacions de compravenda no s'han formalitzat en paper i, per tant, no s'ha marcat cap preu, ni fix ni variable, entre productor i distribuïdor, segons informa la consellera Teresa Jordà. Una altra de les pràctiques detectades és que en el 87% dels casos inspeccionats que se supera el període màxim de pagament en productes frescos, que és de 30 dies, i la mitjana se situa entorn dels 72 dies. Cal recordar que la Llei de la cadena alimentària, que vetlla per la transparència, estableix l'obligatorietat d'un contracte de compravenda amb un preu clarament definit, i no subjecte a variacions unilaterals, i un termini de pagament inamovible.

D'altra banda, Jordà ha reiterat la necessitat que Brussel·les financi la reiterada aquesta campanya de 80.000 tones de fruita de pinyol. Després de visitar dijous una explotació fructícola a Seròs (Segrià), la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha reconegut que aquesta campanya de la fruita no ha començat com tots voldríem pel que fa a preus, malgrat que es preveu una producció inferior a la passada unes 100.000 tones de fruita de pinyol. En aquest sentit, va expresar el compromís de la conselleria per vetllar pel correcte funcionament del mercat de la fruita dolça i, per tant, per la transparència en tota la cadena alimentària. «L'objectiu és que sigui molt més justa entre les diferents vàlues i molt més transparent i que, en cap cas, no perjudiqui al petit productor», remarca la consellera.



Primers resultats

Jordà va donar a conèixer els primers resultats del Pla de control de la cadena alimentària, que s'ha dirigit a la campanya 2017 de fruita de pinyol i que ha comportat l'obertura de sis expedients sancionadors, per no formalitzar contractes de compravenda en paper i per pagar més tard del que fixa la llei. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, va manifetar que l'objectiu del departament amb aquestes inspeccions no és recaptatori sinó «en benefici de la transparència i d'un ordenament del mercat» i afavorir que «el sector implementi totes aquelles mesures per fer totes les coses correctament». Teresa Jordà també va avançar que Agricultura treballa per implementar també aquest Pla de control de la cadena alimentària també en sectors com són del de l'oli i en el de la integració, en l'àmbit ramader.



Pla d'acció

I també en el Pla d'acció de la fruita dolça, que va anunciar fa uns mesos Agricultura i que preveu invertir 19,3 milions d'euros entre els anys 2018-2020, que haurien d'aportar Brussel·les, el departament i el ministeri, per enfortir, consolidar i potenciar un sector que acumula anys de dificultats econòmiques.

Aquest Pla s'articula en quatre eixos i preveu una desena de mesures i 32 accions a dur a terme en els pròxims tres anys. Entre les actuacions, destaquen la posada en marxa d'un pla per arrancar 2.000 hectàrees de fruita de pinyol a Catalunya amb fons comunitaris com a compensació pel veto rus i, mentre no s'implementi, Agricultura demana a Brussel·les per a l'actual campanya que financi la retirada de 80.000 tones de préssecs i nectarines d'explotacions catalanes, tot i el descens de producció previst per enguany.

En aquest sentit, Jordà va explicar que responsables d'Agricultura es desplaçaran dilluns a Madrid per traslladar aquesta petició al Ministeri d'Agricultura, per tal que la faci arribar a la Comissió Europea. En el mateix sentit, des de la conselleria també tenen previst anar a Brussel·les per dur a terme «les gestions oportunes» per tal que la demanda per retirar aquesta quota de fruita de pinyol pugui ser realitat aquesta campanya.



Atacs als ramats

Finalment, Teresa Jordà també s'ha referit a les crítiques de ramaders del Pallars davant la gestió que està fent la Generalitat de la fauna salvatge, arran dels atacs que pateix el bestiar al Pirineu, i sobretot davant els que provoquen els óssos reintroduïts.