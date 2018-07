Blanes Manifestació unitària per les pensions

El pla del Govern de Pedro Sánchez per finançar les pensions eliminant el topall de cotitzacions socials provocarà que més de 16.000 gironins cobrin menys. Els afectats seran els treballadors que perceben més de 3.751 euros bruts al mes, 45.000 euros a l'any.

Pedro Sánchez va apuntar dilluns passat en una entrevista a TVE que una de les vies per apuntalar el sistema de pensions és «destopar les cotitzacions màximes, com fan altres països de la Unió Europea». Actualment els treballadors i empresaris aporten a la Seguretat Social el 28,3% del salari de cada treballador -el 23,6% l'abona l'empresari i el 4,7% el treballador-. La cotització per contingències comunes i el recaptat, més de 10.000 milions d'euros mensuals, alimenta el sistema de pensions. No obstant això, aquesta cotització del 28,3% no s'aplica a la totalitat dels salaris: hi ha un sòl mínim i un sostre màxim.

La base mínima de cotització per als assalariats l'any 2018 està fixada per llei en 1.199 euros i la màxima en 3.751 euros, la qual cosa suposa una mica més de 45.000 euros bruts a l'any. Tota la part del salari que superi aquest sostre no cotitza a la Seguretat Social i com a contrapartida les pensions també estan «topades» i no poden superar un límit fixat per llei de 2.580 euros al mes.

El que estudia ara el Govern del PSOE és aplicar el tipus de cotització del 28,3% a tota la part del salari quan superi el sostre. Segons un informe de la Seguretat Social, eliminar el topall li permetria elevar la recaptació per a les pensions en 4.470 milions d'euros més a l'any, però incrementaria el cost laboral en 3.728 milions d'euros i baixaria la renda disponible dels treballadors en 742 milions.

Segons diferents fonts, més d'1,5 milions de treballadors espanyols veurien reduït el seu salari amb aquesta mesura. Són els que cobren més de 45.000 euros a l'any. A les comarques gironines, prenent com a referència les dades de percepcions salarials de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i les dades de l'Agència Tributària de 2016, uns 16.000 gironins patirien una baixada de salari, un 5% dels assalariats.

Durant l'última reunió del Pacte de Toledo, el portaveu del PP i exsecretari d'Estat de la Seguretat Social, Gerardo Camps, va destacar que l'eliminació del topall de les cotitzacions socials recaurà sobre els treballadors més qualificats -que tenen salaris més alts-, la qual cosa podria penalitzar un canvi del model productiu.

Juntament amb la retirada del topall de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social, el Govern de Pedro Sánchez estudia altres vies per apuntalar el sistema de pensions, com són «racionalitzar» les despeses o obtenir ingressos per la via dels impostos alternatius. El responsable d'Economia del PSOE, Manuel Escudero, assenyala que els tributs alternatius que pugui plantejar el Govern per garantir les pensions, com un impost a la banca, servirien per «complementar» i no per resoldre el problema de dèficit de la Seguretat Social.