Bones expectatives per a les rebaixes

L'Espai Gironès de Salt ha arrencat la campanya de rebaixes amb uns 60.000 visitants el primer cap de setmana i amb grans descomptes dels preus en l'oferta del centenar de botigues que hi ha al centre comercial. Els descomptes són en la majoria d'establiments d'entre el 50% i el 70%, tot i que n'hi ha que arriben al 75%.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, va valorar molt positivament l'inici de la campanya i va indicar que «s'espera superar les vendes de l'any passat amb increments d'entre un 3 i un 4%».

Durant tota la setmana, l'Espai Gironès ha registrat una gran afluència de públic, ja que hi havia botigues que ja havien començat les rebaixes abans del cap de setmana. «Als establiments hi ha una àmplia oferta, de molta qualitat, que es pot adquirir a molt bon preu i és una gran oportunitat per fer compres de plena temporada amb grans descomptes», va destacar el gerent.

D'altra banda, els comerços del centre de Girona que van obrir les portes durant el diumenge de les rebaixes d'aquest estiu van registrar un bon ritme de visites de clients als seus establiments. Els compradors van aprofitar des de primera hora per fer les compres de roba i allargaven la jornada coincidint amb el dia de festa.

Tot i que a la pràctica la majoria de grans marques ja va començar l'època de rebaixes d'estiu fa setmanes, aquest diumenge és el primer festiu que obren d'aquest període. Hi ha botigues amb el cartell de «Segones rebaixes» i descomptes de fins al 70%.

A banda dels turistes que solen omplir els carrers més comercials els diumenges, aquest primer festiu de rebaixes ha fet que al centre estiguessin força més plens. No hi va haver aglomeracions importants, però sí gent amunt i avall, entrant i sortint de botigues amb més d'una bossa, sobretot amb peces de roba.

Un factor que pot incidir a favor és que la calor ha trigat a arribar a causa d'una primavera plujosa i això ha endarrerit la compra de roba i calçat d'estiu per part de molts ciutadans. Per això, ara els comerciants confien que en aquest període de rebaixes les vendes superin un 5% les del mateix període de l'any passat.



El Corte Inglés s'avança

Per la seva banda, El Corte Inglés va avançar a dissabte i fins al 31 d'agost les rebaixes als seus centres comercials amb «preus molt atractius» en totes les àrees de venda, segons un comunicat. En concret, el gegant de la distribució espanyola va penjar primer el cartell de Rebaixes a la seva pàgina web, on els descomptes van començar dijous a les deu de la nit.

Aquesta és la segona vegada que la companyia ha decidit avançar el començament de les rebaixes perquè els clients que iniciïn les seves vacances aquest cap de setmana estiguin equipats amb tot el necessari per a l'estiu.

Aquest any, El Corte Inglés ha volgut canviar el seu lema, que sempre havia estat Rebaixes, pel de Les Rebaixes, indicant que són les de «sempre, les autèntiques i que és una vivència única que acompanya el client en diferents moments de la seva vida».

Per la seva banda, Inditex, que compta amb marques com Zara, Oysho, Stradivarius, Springfield o Massimo Dutti, també ha avançat per segona vegada la campanya de descomptes de les seves firmes a dissabte al matí a les botigues físiques, encara que a les seves respectives webs les rebaixes van arrencar dijous a les deu de la nit.

No obstant això, algunes firmes de moda com Mango, H&M, Women's Secret o Sfera van avançar el tret de sortida de les rebaixes fa unes setmanes amb descomptes en els seus articles de fins al 50%, tant en els seus establiments físics com en les seves botigues digitals.

Així, diverses marques han aprofitat la liberalització de les rebaixes per iniciar aquesta campanya, que s'espera positiva i que millori els resultats del sector, que encadena sis mesos de descensos.