L'acompanyament en l'atur millora la salut mental

L'acompanyament en l'atur facilita la reinserció laboral i millora la salut mental dels desocupats de llarga durada, segons un estudi realitzat en el marc del programa Treball als Barris, de l'Ajuntament de Barcelona.

L'estudi, liderat per l'Agència de Salut Pública i Barcelona Activa i finançat per RecerCaixa i Ciberesp, ha avaluat la salut mental de desocupats de llarga durada que van participar en el programa municipal entre els anys 2015 i 2017, que tenien el doble de risc de patir algun problema de salut mental que la resta d'aturats. Després del seu pas per Treball als Barris, l'estudi ha constat que ha disminuït el risc de tenir una mala salut mental, que en el cas dels homes ha passat del 61 al 27% i en el de les dones, del 73 al 34%. A més, també s'ha reduït el percentatge de persones que prenen tranquil·litzants o antidepressius: del 20,8 al 12,7% en el cas dels homes i del 28,2 al 17,3% en el de les dones.

Al mateix temps, el 41% dels homes i el 47% de les dones que van participar a l'estudi assegura haver trobat feina després de participar en l'estudi i la majoria relata que ha aconseguit reduir l'estrès, millorar el seu entorn social i augmentar els seus recursos per buscar feina i en l'ús de les noves tecnologies.

L'acompanyament en l'atur ofereix programes d'alfabetització digital i noves tecnologies, serveis de coaching i orientació laboral, assessorament personalitzat, accions de recerca de feina i intermediació laboral en ofertes d'ocupació, entre d'altres activitats.

El programa Treball als Barris està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el seu objectiu és facilitar la inserció laboral dels aturats.