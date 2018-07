La indústria segueix en creixement tot i un descens de la inversió estrangera

El sector industrial a Catalunya s'ha mantingut en «fase de creixement» durant el 2017, segons les dades de l'informe anual sobre la indústria que van presentar ahir la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya. «La majoria d'indicadors ens diuen que estem en una fase de creixement del sector industrial a Catalunya i volem que continuï en aquesta línia», va afirmar Villarroya.

Segons l'estudi, l'ocupació industrial va créixer per quart any consecutiu -un 2,9% en relació al 2016-, la inversió industrial total va augmentar un 12% i les exportacions van incrementar un 8,7%, la taxa més alta des del 2011. «Va ser un molt bon any per a la indústria a Catalunya», va dir Villarroya.

Tanmateix, la inversió estrangera al sector va caure un 27,1% durant l'any passat i ha disminuït un 69% els tres primers mesos de 2018. Villarroya va defensar que és un «indicador altament volàtil» i va subratllar que «cal treballar-lo en termes quinquennals». Entre 2013 i 2017, la inversió estrangera va créixer un 23% en relació als cinc anys anteriors.

La directora general d'Indústria ha confiat que el 2018 el sector industrial continuarà «expandint-se». En aquest sentit, va preveure que la inversió total del sector industrial assolirà un 13,4% per al conjunt d'aquest any, la millor xifra des de 1996. Pel que fa al primer trimestre de 2018, les exportacions han crescut un 4,5% en relació al mateix període de l'any anterior. Les importacions han crescut un 4,2% i l'índex de producció industrial un 4,4%. El 2017, el pes de la indústria sobre el total de l'economia catalana va passar del 21,1% al 21,4%.