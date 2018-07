Nestlé vendrà per primera vegada amanides de llegums

La multinacional suïssa Nestlé ha anunciat aquest dimarts l'ampliació de la seva oferta de productes i vendrà per primera vegada amanides de llegums, que es comercialitzaran a través de la marca 'Litoral'.

Els nous aliments, que segons l'empresa seran aptes per a vegetarians i dietes sense gluten, s'uniran a les gammes d'estofats i plats vegetals amb els quals ja compta la marca.

El director de Culinaris de Nestlé España, Ignacio Rosés, ha valorat la decisió de la multinacional com "una resposta als consumidors que busquen solucions senzilles per menjar bé, sense destinar temps i esforç a cuinar".

A més, Nestlé argumenta que el llançament d'aquesta gamma respon a una "clara tendència" del mercat, ja que un 30% dels consumidors prepara amanides com a entrant o primer plat i un 80% com a plat principal, segons dades facilitades per la companyia.