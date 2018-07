La UGT defensa que el preacord per apujar salaris permet «iniciar la recuperació»

La UGT ha defensat que el preacord assolit amb les patronals d'àmbit estatal CEOE i CEPYME per apujar salaris permet «iniciar el camí de la recuperació» i «dona aire al mercat de treball». Ho van dir ahir els secretaris generals del sindicat a Espanya i Catalunya, Josep Maria Álvarez i Camil Ros, després de votar a la consulta a delegats i afiliats que ha de ratificar el resultat de les negociacions en el marc de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) per als anys 2018, 2019 i 2020.

Entre aquest dilluns i dimarts, les bases del sindicat estan cridades a votar presencialment el principi d'acord que van assolir el passat dilluns els representants de CCOO i UGT amb les patronals CEOE i CEPYME.

La votació es va iniciar de forma telemàtica el passat dimecres i fins aquest diumenge. JPer primer cop tenim un acord per començar a caminar endavant i amb força», va celebrar Ros, que va subratllar que la UGT és l'organització que incentiva de forma més «clara i directa» la participació de les bases. Després de quatre dies de votació en línia, que va acabar diumenge, les votacions presencials van començar ahir a tot l'Estat.