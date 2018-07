L'envelliment i el cotxe autònom

Ageingnomics és un nou concepte que vol explorar les oportunitats que l'envelliment actiu obre per a l'economia. La població viurà cada vegada més, però l'important és que ho faci amb una bona qualitat de vida, que tingui recursos per consumir i gaudir i que la indústria generi una oferta adequada per a aquest nou segment. Això es va analitzar en el I Cicle de Trobades Ageingnomics, organitzat per l'asseguradora i Deusto Business School. En aquest fòrum es va analitzar el cotxe elèctric, un nou fenomen, com és l'ús compartit de vehicles per desplaçar-se o l'ús que es fa de les dades que generen els vehicles connectats. Aquesta és una nova realitat, que ha arribat per quedar-se, i en la qual els més grans tindran un protagonisme més creixent, ja que avui el 40% del consum el protagonitzen els majors de 60 anys. Incorporar-los a les noves formes de mobilitat és un repte i una oportunitat.