Les vendes de grans superfícies disminueixen un 6,6% al maig

Les vendes a les grans superfícies han disminuït un 6,6% al maig amb relació al mateix mes de l'any anterior, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Per grups de productes i a preus corrents, el descens interanual de les vendes de productes no alimentaris ha estat més intens que el dels productes alimentaris, amb caigudes del 9,7 i del 2,4% respectivament. En l'acumulat dels primers cinc mesos de 2018, les vendes a grans superfícies han retrocedit un 3,6%. En aquest període, la disminució es produeix tant en els productes d'alimentació -un 2,2% menys- com en la resta de productes -un 4,6% menys. A preus constants -és a dir, eliminant l'efecte de preus- l'índex mostra un decrement interanual del 8,2% al maig de 2018.