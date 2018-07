Adeu a la gasolina 95, el dièsel i la 98: Una mesura que canviarà les gasolineres

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha anunciat l'entrada en vigor, el proper 12 d'octubre, de la nova normativa europea sobre l'etiquetatge per a carburants i vehicles. Aquesta mesura té com a objectiu millorar la informació als consumidors a causa de la varietat de combustibles existents i suposarà l'adeu de la gasolina 95, el dièsel i la 98.



Novetats en l'etiquetatge

Segons la nova normativa d'etiquetatge, els carburants passaran a identificar-se amb les següents sigles:

Gasolines: E5, E10 i E85

Dièsel: B7, B10 i XTL

Combustibles gasós: H2 (hidrogen), LPG (Gas Liquat de Petroli), CNG (Gas Natural Comprimit) i LNG (gas natural liquat)



Com han de ser les noves etiquetes?

Les diferents etiquetes es distingiran també per les seves formes. Per això, les circulars serviran per identificar la gasolina, les quadrades per identificar el dièsel i les que tindran forma de rombe s'identificaran els combustibles gasosos.

La UNE-EN 16942 és un estàndard d'origen europeu, adoptat al catàleg espanyol de normes, que dóna compliment a la nova legislació comunitària. Aquesta regulació especifica les 13 etiquetes diferents per a cada tipus de combustible, des dels derivats del petroli fins als biocombustibles, passant pel gas natural, entre d'altres.



A on han d'estar col·locades?

En aquest sentit, les noves etiquetes estaran situades en les proximitats del tap d'ompliment o de la tapa del dipòsit dels vehicles nous, en els manuals d'usuari d'aquests automòbils, així com en els aparells sortidors de les estacions de servei i en els concessionaris. Quan els clients vagin a repostar i obrin el tap d'ompliment de combustible en el seu vehicle, un identificador comú serà visible tant en el vehicle com en l'aparell sortidor i la pistola, brindant una guia sobre el carburant que és compatible amb el seu vehicle.



Cal posar-les en tots els vehicles?

El nou etiquetatge només s'inclourà en els vehicles que es matriculin a partir del 12 d'octubre o que es venguin a partir d'aquesta data. La resta de vehicles en circulació, no hauran de dur a terme cap acció.