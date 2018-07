Brussel·les autoritza la compra d'Abertis per ACS i Atlantia

La Comissió Europea ha autoritzat aquest divendres la compra d'Abertis per part d'ACS i Atlantia. Després que ambdues firmes notifiquessin l'operació a les autoritats de competència de l'executiu europeu el passat 1 de juny, Brussel·les ha determinat que "la transacció no planteja problemes de competència" al mercat de les concessions d'autopistes de peatge de l'Espai Econòmic Europeu" perquè són empreses que "no competeixen entre elles" i per "la presència d'altres competidors importants al mercat".

Brussel·les ha explicat a través d'un comunicat que la investigació feta per autoritzar la compra s'ha basat en l'impacte que aquesta operació podria tenir sobre el mercat de concessions d'autopistes de peatge. Les autoritats de competència han examinat molt especialment els efectes que aquesta podria tenir a Itàlia, on treballen Atlantia i Abertis, així com a Espanya, on ho fan ACS i Abertis. A més, també han tingut en compte que es tracta d'un mercat "de licitacions molt regulat".

Les autoritats de competència també han analitzat els efectes que l'operació pot tenir en altres mercats "auxiliars", concretament en la prestació de serveis de telepeatge amb la distribució de dispositius a bord, el subministrament d'equipaments i serveis per a sistemes de transport intel·ligents, la construcció d'infraestructures i la prestació de serveis de restauració. En aquests casos, Brussel·les també ha determinat que la compra d'Abertis per part d'ACS i Atlantia "no augmentaria significativament la presència de les tres empreses a cap estat membre" i que "altres competidors seguiran intervenint en el mercat".