El Ripollès és la comarca amb més pensions contributives per habitant

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va arribar a 1.683.463 pensions el 31 de desembre del 2017, segons dades fetes públiques aquest dijous per Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Les comarques amb més prestacions per cada deu habitants són el Berguedà i el Ripollès (3,5), i la Terra Alta (3,3), totes elles per sobre la mitjana catalana (2,2). En canvi, les comarques amb menys pensions per cada deu habitants són l'Aran (1,6) i la Cerdanya, l'Alt Empordà i el Tarragonès (1,8). Les prestacions més altes de mitjana durant el desembre del 2017 es van cobrar al Barcelonès, on es van situar en 1.053 euros. De fet, aquesta comarca, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental, són els únics territoris que superen la pensió mitjana del conjunt de Catalunya, que és de 972 euros.

Els residents a la Terra Alta perceben les pensions més baixes (686 euros), un 29,4% inferior a la mitjana catalana. Els segueixen els de les Garrigues, el Pallars Sobirà i el Priorat, que perceben uns 720 euros per pensió, un 25% menys que la mitjana catalana. En relació amb l'any anterior, l'import mitjà de les pensions ha augmentat a totes les comarques, encapçalades pel Moianès, on augmenten un 2,6%.



Un increment del 0,9%

Durant el període 2016-2017 el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat un 0,9%. Aquest increment s'ha produït a la majoria de comarques, encapçalades pel Baix Penedès (3,0%), l'Aran (3,0%) i el Moianès (2,5%).

A Catalunya, el 64,4% de les pensions contributives són per jubilació, amb una pensió mitjana de 1.100 euros, el desembre del 2017. Les proporcions més altes són a les comarques de la Terra Alta, el Priorat i la Garrotxa (entre el 69% i el 68%), mentre que la més baixa és a l'Alta Ribagorça (56,2%). Les pensions mitjanes per jubilació més elevades són percebudes pels pensionistes del Barcelonès (1.194 euros), seguides del Tarragonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Gironès i el Vallès Oriental. En canvi, la pensió mitjana per jubilació més baixa és la de la Terra Alta, on se situa en 751 euros mensuals.

Pel que fa a les pensions de viduïtat, representen un 23% del total de les pensions, amb un import mitjà de 663 euros mensuals. Les proporcions més elevades d'aquest tipus de pensions es localitzen a comarques d'interior com l'Alta Ribagorça (28,7%), el Pallars Sobirà (27,8%) i la Noguera (26,1%), on els imports de la pensió mitjana mensuals són inferiors a la mitjana catalana. En canvi, les comarques costaneres són les que presenten les pensions contributives mitjanes per viduïtat més elevades. En primer lloc se situa el Barcelonès, amb 720 euros, seguida del Baix Llobregat, el Garraf i el Tarragonès.