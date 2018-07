Una armilla salvavides autoinflable s'endú el premi al millor projecte de l'MBA de la UdG

Life Ball de Green Emergency ha estat el guanyador del premi al millor pla d'empresa del projecte de final de màster de la 33a edició del Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (UdGMBA) corresponent al curs 2016/2017 i organitzat conjuntament per la Fundació UdG: Innovació i Formació i el Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte (OGEDP) de la UdG. El programa de formació d'executius que, des de 1990 i de forma ininterrompuda, es du a terme a la Universitat de Girona, ha esdevingut el més antic, pel que han passat uns 700 professionals que desenvolupen la seva activitat en empreses de les comarques gironines.

Green Emergency és una empresa especialitzada en el disseny i fabricació de béns d'equip per a tasques d'emergència ecològica, social i humanitària i han proposat Lifeball com a principal producte, un dispositiu autoinflable de salvament aquàtic que es transforma en armilla salvavides en contacte amb l'aigua. De reduït volum té l'avantatge de poder-se llançar a un radi de 35 metres. Un dispositiu que aporta innovació en un àmbit de gran necessitat. Green Emergency és el pla de negoci desenvolupat pels alumnes de l'MBA Miquel Antonio Bonet, Albert Plasencia Casadevall i Anna Poch Busquets.

La resta de plans d'empresa presentats han permès desenvolupar projectes en sectors tan diferents com solucions i serveis utilitzant drons, aplicacions relacionades amb activitats esportives i dietes, una oferta de serveis d'esport en entorns industrials per a grans companyies o solucions de comerç electrònic per a petits comerços.

El director de l'MBA, Xavier Amores, destaca que en aquestes 33 edicions de l'MBA, el màster ha introduït nous elements, com la importància de la industria 4.0 i la transformació digital en les estratègies competitives de les companyies, i s'han reforçat tots els aspectes relacionats amb el lideratge i les habilitats directives, sense perdre l'orientació a tots els elements de direcció de la pime i les necessitats de l'empresa de les comarques gironines que han caracteritzat l'MBA al llarg dels darrers anys.

Així mateix ha posat de relleu com el perfil del professional ha evolucionat, mantenint la seva orientació als professionals i directius del teixit empresarial gironí, incorporant cada any alumnes que tenen més experiència, essent la majoria d'alumnes entre els 28 i els 40 anys, i és que molts professionals són conscients que adquirir noves competències no és només una qüestió dels primers anys de la carrera professional sinó que és una aposta que cal fer any rere any.



Casos reconeguts

El màster segueix combinant el coneixement dels casos més reconeguts a nivell internacional i habituals a totes les escoles de negoci, com casos reals de pimes catalanes i gironines com Metalquimia, Eurekakids, La Fageda o Frit Ravich per dir alguns casos que es treballen a classe amb els quals l'alumne es pot identificar més fàcilment per implementar canvis a les seves pròpies companyies.

Així mateix es va recordar durant la sessió que a mitjans d'octubre s'iniciarà la 35ena edició corresponent als anys 2018 i 2019, i que encara és possible matricular-se al nou curs, l'any passat es van esgotar les places durant el mes de setembre.

En el decurs de l'acte va intervenir amb una conferència David Martin, CEO i fundador de Trade Inn, l'empresa a Celrà que amb més de 230 treballadors i una facturació de més 120 milions d'euros és un dels casos d'èxit més reconegut a les comarques gironines, que va explicar la seva trajectòria com a emprenedor al llarg d'aquests anys.