Un estudi estableix que el 2018 el preu de l'habitatge pujarà un 11% a Espanya

La Universitat de Barcelona i la consultora Forcadell van presentar aquesta setmana l'Informe Immobiliari 2018, que apunta que el preu de l'habitatge augmentarà aquest any un 11% a Espanya i que la compravenda de pisos ho farà un 23%. A diferència d'anys anteriors, la previsió a més és que aquesta millora del mercat es notarà a gairebé tots els municipis de l'Estat.

El director editorial de l'informe, Gonzalo Bernardos, va destacar que a les millors ubicacions de les ciutats de Barcelona, Madrid i Palma el preu de l'habitatge tocarà sostre el 2019 i que a partir del 2020 els preus es podrien «incrementar lleugerament o baixar una mica».

L'economista assenyala que a ciutats com Lleida o Tarragona hi ha moltes més oportunitats que a Barcelona, ja que en el primer dels casos el cicle immobiliari està en els seus inicis, mentre que a la capital catalana està ja a la seva fase final.

Això no obstant, gran part dels inversors apostaran per comprar a Barcelona, ja que prefereixen adquirir propietats situades a localitzacions on ha pujat molt el preu per davant de llocs d'on encara gairebé no ho han fet. «Els dóna un plus de seguretat», apunta Bernardos.

Malgrat que el sector immobiliari torna a viure una època de bonança, l'expert descarta que torni a produir-se una crisi immobiliària de la magnitud de la que es viure entre els anys 2008 i 2014, tenint en compte que el creixement experimentat per l'economia espanyola està sustentat en les exportacions i la inversió en béns d'equip.

A més, l'expert considera que fins ara els bancs han estat «molt prudents» a l'hora de concedir hipoteques, fet pel qual descarta que hi hagi una bombolla financera. Bernardos va recordat que l'any 2017 el 41% dels habitatges es van comprar en efectiu i que es van adquirir 222.271 habitatges més que hipoteques es van concedir. L'informe presentat assenyala també que aquest 2018 els habitatges visats arribaran a les 125.000 unitats, únicament el 13,6% de les programades l'any 2006.



«El lloguer no està car»

Pel que fa a l'habitatge de lloguer, Gonzalo Bernardos assevera que «en realitat no està car», ja que a tancament del 2017, després de tenir en compte la inflació, estava un 30% més barat que el 2007. «El problema no és el seu preu, sinó els baixos salaris», explica l'autor de l'informe, que considera que l'habitatge de lloguer seguirà pujant almenys fins al 2020.

«El gran transvasament de llogaters a propietaris pot fer que baixi després de l'esmentada data», afegeix Bernardos, que comenta que a ciutats com Barcelona o Madrid els lloguers comencen a donar símptomes de cert estancament. Segons la seva opinió, els habitatges d'ús turístic no són els principals culpables de la pujada del preu de lloguer a Barcelona, ja que si així fos pujarien a Ciutat Vella, l'Eixample i Gràcia i ho han fet a tots els districtes de la ciutat. Els culpables, assegura l'economista, són la recuperació econòmica i la conversió de la capital catalana en una ciutat de la «Champions immobiliària mundial».