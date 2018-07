Quan un país practica polítiques proteccionistes com aquestes, l'habitual és que els altres responguin amb accions similars cap als productes que venen d'aquest país. De fet, alguns dels afectats, com la Unió Europea, Canadà, Mèxic o la Xina ja han començat a implantar -o han amenaçat amb fer-ho- mesures similars. Això, al seu torn, pot provocar noves actuacions del país que va iniciar les escaramusses, que al seu torn produirien respostes a la resta dels països, i així successivament, en una espiral que, finalment, no beneficia ningú, i perjudica clarament a els consumidors.

Per què hi ha aranzels? El comerç internacional té molts avantatges: podem disposar de tot tipus de productes en qualsevol moment, i als millors preus. De fet, es va parlar de la seva dinamització com un dels pilars a través dels quals es podia sortir de la Gran Recessió. Al cap i a la fi, és una de les bases de la Unió Europea, que es constitueix com una de les àrees comercials més potents del món, en la qual les vendes entre els països que la componen són més fluides. Per això, tot i les bondats del comerç exterior, és habitual aplicar aranzels als productes que venen de fora. Els aranzels són, en definitiva, impostos que s'apliquen als béns importats. D'aquesta manera, es posen certes barreres al comerç, que afavoreixen a les empreses pròpies i, a més, s'equilibra la balança comercial.

Com afecta a les borses? El simple anunci de la imposició d'aranzels va provocar ja grans moviments a la borsa, amb una elevada volatilitat. Encara que aquesta no és dolenta en si mateixa (de fet, pot servir per trobar accions interessants a bons preus), ha augmentat el nerviosisme d'alguns inversors, incloent a grans fons, que no són amics de la incertesa. Com s'ha explicat anteriorment, si la guerra d'aranzels s'estengués, no seria positiu per a ningú. Per sectors, a més dels ja citats de l'acer i l'alumini, la guerra dels aranzels es pot estendre, previsiblement, a altres en què hi ha un gran desequilibri comercial (és a dir, a aquells en els quals Estats Units importa d'Europa més del que exporta), entre d'altres, els de vehicles de transport, productes farmacèutics, maquinària i equipament industrial, i indústria química. A mesura que s'ha intensificat la guerra comercial hem vist com el mercat castigava algunes empreses en particular. Als EUA hem vist descensos en Boeing, Intel o Apple, ja que lluny d'acovardir-davant la política de Trump, la Xina està establint els seus propis aranzels a productes americans.