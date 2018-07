Els ports espanyols són els segons que més creuers reben

Els ports espanyols són els segons d'Europa que més creuers reben, però els cinquens pel que fa a la contribució econòmica directa de la indústria. Segons un informe de la patronal CLIA, la indústria ha generat un total de 1.481 MEUR a Espanya, cosa que suposa un creixement del 12% respecte al 2015.

Pel que fa als llocs de treball, n'ha creat 31.233 l'any passat, un 9,3% més que el 2015. A nivell europeu, la indústria de creuer ha tingut una contribució econòmica de 47.860 MEUR el 2017 -un augment del 16,9% respecte al 2015- i ha creat 403.621 llocs de treball.

Els ports espanyols són els segons amb un major número d'embarcaments i de moviments de trànsit, però els quarts pel que fa al número d'emissors. En comparació amb el darrer informe sobre l'impacte de la indústria de creuers a Espanya i Europa, el 2017 els ports espanyols s'han consolidat com a «emergents» pel que fa a la construcció, la renovació i la reparació de creuers, un mercat que a nivell europeu està liderat per Itàlia.

Uns 30.000 milions en vaixells

El director general de CLIA Espanya, Alrfedo Serrano, ha remarcat la importància que Espanya aposti per la construcció i reparació de vaixells, ja que es preveu que es facin 66 nous vaixells fins al 2021, amb una contribució econòmica de gairebé 30.000 MEUR.

Per altra part, El director general de la CLIA Espanya, Alfredo Serrano, ha reclamat aquest divendres que la normativa que regula els creuers i el seu règim impositiu estigui establerta seguint els convenis internacionals i «no a través d'iniciatives locals». Després que l'Ajuntament de Barcelona hagi impulsat diverses iniciatives per limitar l'impacte dels creuers a la ciutat, Serrano ha assegurat que la indústria necessita que la normativa sigui «el més homologable possible a la de l'entorn» perquè els vaixells viatgen «per tot el món».

El president de CLIA, Raffaele D'Ambrosio, ha demanat «una planificació conjunta de les infraestructures a llarg termini» perquè «el sistema pugui ser més homogeni» i «eficaç». D'Ambrosio ha insistit que la indústria necessita «estabilitat», tant pel que fa al context normatiu com a les infraestructures, perquè «té moltes despeses fixes que necessiten planificació».