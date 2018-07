Raons per les quals, els empleats qualificats, deixen el seu lloc de treball.

oques coses hi ha més costoses i pertorbadores per a una empresa que perdre personal qualificat.

El cost de perdre a un bon professional generalment s'estima en el valor del seu salari anual.

I si pogués evitar-se només amb un canvi de perspectiva? Quins són els motius pels quals marxen?

Una càrrega de treball desproporcionada. Els augments de sou o els ascensos, el reconeixement públic, són bones maneres de recompensar al treballador. Si creix la càrrega de treball pel simple fet que l'empleat té talent i no canvia res més, aquest buscarà una altra feina on se'l compensi degudament.

És normal, i fins i tot convenient, que les empreses imposin unes pautes de comportament. No obstant això, els empleats no s'han de sentir vigilats, de manera que aquestes normes, no han de ser massa estrictes.

El cap ha de complir les seves promeses. Sense confiança amb els superiors, el rendiment baixa en picat.

Els treballadors amb talent volen treballar amb professionals que estiguin a la seva alçada. Si s'ascendeix o es premia algú que no s'ho mereixi, es desmotivarà els que si rendeixen. Un equip ple de gent regular, veurà escapar els millors.

Els empleats millor qualificats busquen millorar tot el que toquen. Si se'ls impedeix canviar i millorar les coses, només pel sol fet que al cap l'incomoda la situació, acabaran odiant la seva feina. Els bons superiors fan tot el possible per contribuir a l'èxit dels seus treballadors.

El treballador ha de tenir sempre clares les respostes a aquestes a quatre preguntes bàsiques: Cap a on anem com a empresa? Com volem arribar-hi? Què s'espera de mi? Com ho estic fent?

L'empresa s'ha de preocupar per a oferir equilibri entre la seva vida personal i professional.

Sempre que es pugui, s'ha de reconèixer i si es pot recompensar, les aportacions i el treball dur dels treballadors amb talent. La motivació augmentarà si es reconeixen els seus èxits, incrementarà encara més, la seva productivitat.

Burocràcia. És un motiu típic en organitzacions familiars o amb estructures jeràrquiques de la vella guàrdia, que justifiquen la gran quantitat de comandaments intermedis dedicats a "controlar iniciatives", llastrant la creativitat. Reflecteixen organitzacions ineficients, plenes de regles sense sentit. Les coses han de ser més senzilles, més automàtiques i utilitzar les tecnologies.

La falta de desafiaments. Els bons caps estimulen als seus empleats demanant-los que intentin aconseguir èxits que en un primer moment semblen inconcebibles

Si ets empresari, òbviament, un treballador que marxa, no et dirà que la teva companyia és horrible, totes les persones tenen un cert grau de decència i integritat. Però esbrinar-ne els motius és important per evitar que altres segueixin el mateix camí.

I una frase per a la reflexió: «Encara que ningú pot tornar enrere i fer un nou començament, qualsevol pot començar a partir d'ara i crear un nou final.» ( Carl Bard)