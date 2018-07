El turisme mundial creix un 6 per cent en els primers quatre mesos de l'any

Les arribades de turistes internacionals en àmbit global van augmentar un 6% de gener a abril respecte al mateix període del 2017, un ritme de creixement amb què es continua la tendència marcada el 2017 i se superen les previsions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) per al 2018, que apuntaven a un creixement d'entre un 4% i un 5% per a tot l'any. «La confiança en el turisme mundial segueix sent forta», segons l'últim estudi realitzat pel grup d'experts de l'OMT, les estimacions per al període maig-agost del qual es troben entre les més optimistes en deu anys, amb «sensacions especialment positives» a Europa, Àfrica i Próxim Orient. De gener a abril, totes les regions van experimentar creixements amb Àsia i Pacífic al capdavant (+8%), segons les dades difoses en un comunicat per l'organització de les Nacions Unides dedicada al turisme, amb seu a Madrid.

A més d'Àsia-Pacífic, juntament amb Europa (+7%), Àfrica (+6%) i Próxim Orient (+ 4%), la regió de les Amèriques (+ 3%) també va registrar un sòlid creixement. El secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili, va valorar el creixement significatiu del turisme arreu del món, el que es tradueix «en creació d'ocupació a moltes economies». Davant d'aquest escenari, va recordar que és «necessari augmentar la capacitat de desenvolupar i gestionar el turisme de forma sostenible, forjant destinacions intel·ligents i aprofitant al màxim la tecnologia i la innovació». Europa, la regió més turística del món, va experimentar un increment del 7% en els primers quatre mesos.