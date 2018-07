Caixabank eleva fins al 94,5% la seva participació al banc portuguès BPI

CaixaBank ha elevat la seva participació a BPI fins al 94,5% després d´adquirir un nou paquet accionarial representatiu del 0,23% del capital social de l´entitat portuguesa per més de 4,97 milions d´euros. En concret, CaixaBank va adquirir els passats dies 3, 4, 5 i 6 de juliol un total de 3.432.650 accions de l´entitat lusitana a un preu de 1,45 euros per acció, segons ha informat la Comissió del Mercat de Valors Mobiliaris (CMVM) lusitana.

En l´operació, l´entitat espanyola ha desemborsat 4.977.343 euros per aquest paquet accionarial, representatiu del 0,236% del capital social de BPI, i eleva així la seva participació en l´entitat lusitana fins al 94,5%.

El passat mes de maig, CaixaBank va comprar a Allianz la seva participació del 8,4% a BPI per 178 milions d´euros i va anunciar que proposaria l´exclusió de l´entitat lusitana de Borsa amb l´objectiu que la seva participació ascendeixi al 100