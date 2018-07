El preu de l'habitatge de segona mà creix un 3,8% a Girona entre abril i juny

El preu de l'habitatge de segona mà a les comarques gironines el segon trimestre s'ha situat de mitjana en 1.833 euros el metre quadrat, el 3,8% més que el primer trimestre, i lleuguerament per sobre dels 1.805 euros de mitjana que s'ha registrat a l'estat espanyol el mateix període, segons l'índex immobiliari Fotocasa. La demarcació de Girona és la que més ha crescut percentualment a Catalunya.

El preu de l'habitatge de segona mà al conjunt del territori català el segon trimestre s'ha situat de mitjana en 2.466 euros el metre quadrat, el 3,5% més que el primer trimestre. Amb aquestes xifres, Catalunya se situa com la tercera autonomia de l'Estat més cara per darrere del País Basc i la Comunitat de Madrid. L'informe de Fotocasa fa referència al comportament dels preus de venda de pisos de segona mà de 144 municipis catalans i destaca que el municipi on els preus han augmentat més en el període ha estat el d'Arenys de Mar, amb un 13,5% més, i en sentit contrari, on han baixat més, ha estat el de Sant Carles de la Ràpita, l'11,4% menys. Els preus de Catalunya aquest segon trimestre encara estan un 36% per sota dels màxims que es van registrar al desembre del 2007 (3.864 euros el metre quadrat). La mitjana de preu de l'habitatge de segona mà el segon trimestre augmenta en 93 dels 144 municipis que l'informe de Fotocasa recull en l'índex immobiliari. Per demarcacions, a Girona és on pugen més, amb 1.833 euros el metre quadrat, el 3,8% més que el primer trimestre; a Barcelona, amb 2.911 euros el metre quadrat i un increment del 3,7%; Tarragona, amb 1.476 euros el metre quadrat i un augment de l'1,1%; i finalment Lleida, on amb 1.151 euros de mitjana els preus creixen el 0,1%.



Roses i Santa Coloma

Els cinc municipis on els preus han crescut més són Arenys de Mar (2.204 euros) el 13,5% més; seguit de Premià de Dalt (Maresme) (2.400 euros) el 12,6% més; Sant Pere de Ribes (Garraf) (1.981 euros) el 12,3% més; Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 12,2% més; i finalment Roses (Alt Empordà) amb un augment de l'11,6%. En sentit contrari, els cinc municipis on els preus dels pisos de segona mà el segon trimestre han baixat més a Catalunya són Sant Carles de la Ràpita (1.165 euros el metre quadrat) (Montsià) amb un descens de l'11,4%; seguit de la Garriga (1.928 euros) (Osona) el -10,3% menys; Santa Coloma de Farners (1.137 euros) (la Selva) el -9,7%; Santpedor (1.159 euros) el 6,1% menys; i finalment Camprodon (1.888 euros) (Ripollès) el 6% menys. A Barcelona, nou dels deu districtes de la capital catalana ha incrementat els preus.