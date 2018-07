Hisenda inclourà a la llista de morosos els directius de les empreses deutores

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar una reforma de la Llei General Tributària per incloure a la llista de morosos (on apareixen els qui deuen més d'un milió d'euros a l'administració) els responsables solidaris del deute, és a dir, els noms dels empresaris que regenten les empreses que deguin diners al fisc.

És una tasca més de «prevenció i control del frau», segons la ministra, que «adequa» la llista de morosos per incloure-hi «les persones que causen o col·laboren activament en una infracció tributària o en l'ocultació o transmissió de bens per evitar l'acció de l'administració».

La reforma, segons Montero, també actualitzarà la llista de paradisos fiscals «de manera que s'evidencïi la creació de les estructures off shore, o es vegi que beneficia corporacions que tenen baixa o nul·la recaptació».

En aquest sentit, «s'intentarà combatre comportaments inadequats de grans, multinacionals que paguen l'impost a altres llocs» per evitar que facin «una planificació fiscal abusiva».

Montero també va avançar que la reforma de l'impost de societats que establirà un tipus mínim del 15% a partir del quan no es podrà aplicar deduccions fiscals a les empreses no afectarà les pimes. Es tracta, segons la ministra, d'una mesura orientada a les grans empreses.

Per altra part, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que el Govern dialogarà «fins a l'extenuació» amb Brussel·les perquè la meta de dèficit no llastri el creixement, si bé en l'Executiu no seran «insubmisos» i es complirà amb els objectius una vegada fixats els compromisos en matèria d'estabilitat pressupostària. Això sí, va aclarir que l'ajust a realitzar no afectarà ni a Educació, ni a Sanitat, serveis socials ni política d'Habitatge.

«Complirem els compromisos en matèria d'estabilitat pressupostària i la intenció és el diàleg amb Brussel·les perquè cap política d'austeritat llastri el creixement», va respondre Montero davant les preguntes de la majoria de grups sobre la senda d'estabilitat pressupostària durant la seva primera compareixença davant la Comissió d'Hisenda del Congrés per detallar les línies generals del seu departament.

Montero va subratllar que quan la política econòmica exigeix una retallada de la despesa pública acaba «minant les condicions de vida dels ciutadans i porta aparellada l'alentiment del creixement econòmic i la destrucció d'ocupació», quelcom que traslladarà a la UE al debat sobre com es negocien i es fixen els objectius d'estabilitat.