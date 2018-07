Santander i Caixabank, millor banc i millor banc digital d'Europa

La revista Euromoney va nomenara Santander millor banc d'Europa Occidental, Espanya, Xile i Uruguai. Euromoney va subratllar la importància de la diversitat internacional del grup. ttmbé va reconèixer que l'any va estar marcat per grans avanços a la tecnologia digital i va assenyalar que l'adquisició de Popular «li dona un gran impuls a l'estratègia global de creixement per a pimes».

Per la seva part, CaixaBank ha estat escollit «Millor Banc Digital d'Europa Occidental» (Western Europe's Best Digital Bank) per la revista britànica Euromoney, per la seva transformació digital i la seva innovació tecnològica. CaixaBank ha rebut per primera vegada aquest reconeixement. L'entitat presidida per Jordi Gual, i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, té prop de 16 milions de clients dels quals el 56% són digitals i 4,9 milions usuaris de banca mòbil.