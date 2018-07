Europa rebaixa una dècima el creixement d'Espanya

La Comissió Europea ha rebaixat una dècima el creixement de l'economia espanyola per al 2018, fins al 2,8%, d'acord amb les previsions d'estiu publicades aquest dijous, i manté en el 2,4% la xifra per al 2019. Brussel·les apunta a un lleuger retrocés en el primer trimestre en les exportacions i en la inversió no relacionada amb la construcció, tot i que es va veure compensat per un fort consum i la construcció residencial. Aquests dos components està previst que es mantinguin com els més dinàmics, segons les previsions europees, i també senyala que l'augment del preu del petroli pot tenir un impacte negatiu en la demanda interna. La previsió europea és encara un dècima superior a la feta fa uns mesos per l'aleshores ministre d'Economia, Roman Escolano, que la va situar en el 2,7%. Pel que fa la inflació, pronostica que assoleixi el seu màxim al tercer trimestre –al maig de va ser del 2,1%- per l'augment del preu del petroli i quedi fixada en una mitjana anual de l'1,8%.

L'informe també ressalta que l'economia espanyola té un entorn «menys favorable» que farà que les exportacions contribueixin menys al creixement de les exportacions. Paral·lelament, afegeix la CE, Espanya es veuria beneficiada per les mesures expansives –com l'augment de les pensions- en els pressupostos de l'Estat per aquest any, que contribuiran al creixement gràcies a un major consum privat i per un augment dels salaris «més alt de l'esperat» i un major dinamisme en la creació de llocs de treball.

Per altra part, el govern espanyol va anunciar que ha revisat l'objectiu de dèficit marcat per l'anterior govern i l'ha situat en el 2,7% del PIB per al 2018 i l'1'8% del PIB per al 2019. Segons la ministra d'Economia, Nadia Calviño, els objectius que preveia el PP, del 2,2% (2018) i l'1,3% (2019) no eren «realistes» i calia prendre «mesures».