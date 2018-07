Jordà busca suports a Europa per evitar que caigui el preu de la fruita

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va plantejar dijous a Brussel·les, en el consell d'administració de l'Associació de les Regions Europees Hortofructícoles (AREFLH), la necessitat que la Unió Europea que apliqui mesures preventives en el sector frutícola, com la retirada d'existències per estabilitzar els preus i evitar una mala campanya. La consellera va participar en el consell de AREFLH, que està presidit per la consellera d'Agricultura de la regió d'Emilia Romagna i presidenta del AREFLH, Simona Caselli, i després ha assistit a una reunió del Comitè de les Regions per abordar el rol de les regions en la nova PAC. Abans d'entrar a la reunió, Jordà, acompanyada per la delegada del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, l'exconsellera Meritxell Serret, i el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries, Carmel Mòdol, ha remarcat la tasca que s'està fent des de la Conselleria per defensar el sector de la fruita dolça davant la caiguda de preus. «Estem aquí per seguir buscant complicitats com hem fet fins ara i per avançar-nos a possibles problemàtiques», ha afirmat la consellera, que ha assegurat que ara mateix la campanya de la fruita és millor que l'any passat i ha insistit en la necessitat «teixir sinergies per anar tots a la una».