L'enginyer agrònom i investigador Josep Usall, proposat com a nou director general de l'IRTA

El consell d'administració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va proposar en la reunió celebrada dimarts Josep Usall com a nou director general de l'IRTA, prenent el relleu de Josep Maria Monfort, que ha estat al capdavant de l'organisme des del setembre del 2008. Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat serà nomenat pel Govern a proposta del Departament d'Agricultura. El nou director general, que es va incorporar com a investigador el 1992 a l'IRTA, ha assenyalat que vol ajudar des de la recerca que es fa a l'Institut als grans reptes amb els quals s'haurà d'enfrontar el sector agroalimentari català i la societat en general, així com mantenir l'IRTA com un dels principals referents del sector de la recerca agroalimentària dins i fora del país.

La selecció del nou director general de l'IRTA ha estat un llarg procés que es va iniciar l'agost de 2017 amb l'anunci de l'oferta del càrrec en diversos mitjans nacionals i internacionals per tal de donar-li la màxima difusió. En total es van rebre 49 candidatures dels cinc continents que van ser analitzades pel Comitè científic assessor de l'IRTA, que va prioritzar els que va considerar els sis millors candidats.

Posteriorment, el Comitè de selecció nomenat a tal efecte, on va estar representada l'administració i el teixit empresarial català, va seleccionar els dos candidats finalistes que van exposar les seves candidatures davant el consell d'administració de l'IRTA. Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat serà nomenat pel Govern a proposta de la consellera d'Agricultura i presidenta de l'IRTA, Teresa Jordà. Aquest procediment s'ha desenvolupat d'acord amb les directrius que estableix la Llei de l'IRTA 4/2009 i amb l'esperit que regeix els centres CERCA del sistema d'R+D+i català.



Una llarga trajectòria

Josep Usall i Rodié va obtenir el títol d'Enginyer Agrònom per la UPC el 1991 i es va incorporar a l'IRTA com a investigador el 1992. El 1995 es va doctorar a la UdL. Ha estat director del Servei Tècnic de Postcollita de l'IRTA des de 2002 i Cap del programa de Postcollita des de 2012. El camp principal de la seva recerca ha estat el desenvolupament d'estratègies de control de les principals malalties de postcollita de fruita i dels patògens de transmissió alimentària en fruites i hortalisses per consum en fresc i mínimament processades. Usall ha participat en 37 projectes de recerca, dels quals 14 com a investigador principal i 5 pertanyents al Programa Marc Europeu, que han resultat en la publicació de més de 160 articles en revistes d'impacte indexades al SCI, 18 capítols de llibre i la col·laboració en l'edició de 9 llibres.

Ha presentat més de 150 comunicacions a congressos, entre elles 12 ponències convidades. Ha dut a terme estades de recerca en diversos centres dels Estats Units, Portugal i Nova Zelanda. La seva interacció amb el sector privat l'ha portat a participar en més de 20 grans contractes amb empreses i és autor de 60 articles de divulgació i de tres patents.

Ha estat director d'11 tesis doctorals i és professor en màsters de la Universitat de Lleida.