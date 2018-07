La reforma de l'Impost de Societats elevarà la fiscalitat als grups empresarials que facturin més de 8 milions

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va avançar que la reforma de l'Impost de societats que està preparant el Govern suposarà un increment de la fiscalitat per als grans grups consolidats, aquells que facturen més de 8 milions d'euros anuals.

Al final de la reunió del Consell de Ministres, la titular d'Hisenda va indicar, per tant, que no s'apujaran els impostos ni a les pimes ni als autònoms, el «gran teixit empresarial» del país, i va afegir que aquesta reforma, com que no es tracta d'una nova figura impositiva, s'inclourà en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2019, any en el qual entrarà en vigor l'augment de l'impost.

Montero, que es va mostrar confiada que hi haurà «poques forces polítiques» que puguin oposar-se a aquesta mesura, va afirmar que la reforma tracta d'acostar el tipus teòric de l'Impost de societats al tipus real pel qual efectivament tributen aquestes grans empreses i que, a causa de deduccions i reduccions, sol ser molt inferior.

«Hem de ser capaços de buscar la possibilitat d'establir un tipus mínim per a les grans empreses, així com la simplificació d'algunes de les reduccions», va apuntar Montero sobre aquest tema.

Quant a la resta de canvis fiscals que prepara Hisenda, la ministra va dir que es tracta d'adoptar una «nova fiscalitat per al segle XXI», ja que hi ha una sèrie de qüestions que no estan contemplades degudament, com les derivades de la globalització i de la revolució tecnològica, algunes de les quals suposen «competència deslleial» per a sectors més tradicionals.

Així, va afirmar que l'impost a les tecnològiques, conegut com a 'taxa Google', s'aprovarà en el Consell de Ministres «en els pròxims dies» perquè entri en vigor en 2019, i que l'activitat subjecta a gravamen serà la «part publicitària», al mateix temps que gravarà a les empreses d'intermediació, encara que no va precisar res més. Segons va apuntar, aquest tribut estarà en línia amb les recomanacions de fiscalitat de la UE.

Sobre l'impost als bancs, l'aprovació dels quals no serà tan imminent com la 'taxa Google', Montero va dir que s'aprovarà al llarg de l'any, també amb la idea que entri en vigor en 2019, i que gravarà les «transaccions que es fan en la banca». L'últim paquet fiscal que vol aprovar el Govern té a veure amb la fiscalitat verda, i el disseny partirà del Ministeri de Transició Ecològica, amb una finalitat més dissuasòria que recaptatòria i amb l'objectiu d'evitar «conductes agressives contra el medi ambient», va explicar la ministra.