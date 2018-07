UP demana mesures contra la crisi del boví i del cabrum

Unió de Pagesos va reclamar dimarts en la reunió amb la nova directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, que el departament posi en marxa mesures «urgents» per revertir la «greu» crisi que viu el sector d'oví i cabrum a Catalunya, el qual, en primer lloc, «acusa un estancament de preus al llarg de l'any». Així, el sindicat reitera la necessitat que l'Observatori de Preus Agroalimentaris de Catalunya inclogui tant aviat com sigui possible l'estudi del sector oví i cabrum per donar transparència a la formació de preus. Unió de Pagesos també exigeix al Govern que faci complir la normativa d'etiquetatge sobre l'origen de la carn de xai i cabrit, ja que la producció catalana, reconeguda com de qualitat superior a la d'altres països, «es troba en inferioritat de condicions si no es pot diferenciar de la resta», segons l'organització agrària. Altrament, UP va reclamar un «reequilibri» de la fauna salvatge i un replantejament de polítiques de reintroducció d'espècies com ara l'os. Unió de Pagesos també reclama al Govern que recuperi per al nou període de la Política Agrària Comuna (PAC) 2021-2017 l'ajut a la pastura del sotabosc dins el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) català, que va existir en el 2007-2013 i que exigeixi al Ministeri d'Agricultura que redueixi l'exigència de productivitat per a l'obtenció de l'ajut associat a l'oví i cabrum, després que, en la campanya 2017, aquesta s'hagi incrementat i ha castigat la ramaderia extensiva. Entre altres, aquestes mesures, fomenten la gestió del territori mitjançant la pastura. L'Administració ha de posar en valor la important gestió ambiental de la ramaderia extensiva mitjançant la pastura, tant pel que fa al manteniment de la biodiversitat, el paisatge, la prevenció d'incendis, com pel que fa al manteniment d'una població rural viva. En la línia de suport a l'activitat productiva, Unió de Pagesos va demanar que l'Administració catalana que recuperi els ajuts l'assessorament de les explotacions ovines i caprines, i l'ajut a les estructures sanitàries. Aquí, el sindicat insisteix que cal demanar al Ministeri d'Agricultura que d'indemnitzi «degudament» aquelles actuacions sanitàries que comportin sacrifici d'animals, ja que el seu perjudici econòmic pot comprometre la viabilitat de les granges.

Unió de Pagesos també posa l'accent en la necessitat de dotar el territori de les eines necessàries perquè els ramaders puguin comptar amb escorxadors propers a les explotacions. El sindicat remarca que «és una manera de donar suport a la venda directa, en circuits curts de comercialització i de proximitat, i també una manera d'afavorir el benestar animal».