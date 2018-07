La Xina reduirà la importació de soja per primer cop des del 2004

La Xina ha devorat la soja del món a una velocitat vertiginosa durant l'última dècada. Però a mesura que la disputa comercial amb Estats Units s'intensifica, les seves importacions de les llavors oleoginoses disminuiran per primera vegada en 15 anys. La Xina importarà 95 milions de tones mètriques de soja en la temporada 2018-2019, va indicar el dijous el Departament d'Agricultura d'EUA (USDA, per les seves sigles en anglès) en el seu informe mensual Estimacions d'Oferta i Demanda Mundial. Això està per sota de la projecció de juny del USDA, de 103 milions de tones, i significaria una caiguda d'un 2,1 per cent respecte de l'any de collita anterior. Els futurs de la soja per a lliurament al novembre van caure fins a 1,2 per cent (fins a 8,38 dòlars americans a bushel, a Chicago) després que es va publicar l'informe del USDA.La Xina va imposar aquest mes aranzels als enviaments de soja d'EUA en resposta als aranzels de Donald Trump. Com a resultat, el país asiàtic pagarà més per la llavor oleoginosa, la qual cosa reduirà el seu ús de farina de soja, un producte utilitzat per alimentar els porcs.



Ús de les reserves

El país asiàtic podria recórrer a un major ús de les seves reserves, ja que el USDA projecta una disminució del 18 per cent per als inventaris de la Xina el 2019.

La Xina ha estat evitant la soja nord-americana i ha estat canviant les seves compres a altres països. Els canviants fluxos comercials i el menor consumo probablement impulsaran els inventaris mundials de soja a un rècord i augmentaran les existències dels EUA a mesura que cauen els enviaments nord-americans.



Més producció al Brasil

És possible que els agricultors a Brasil, el major exportador del món, augmentin la producció com a resposta, a mesura que augmenten les compres de Xina al país sud-americà, va dir el USDA. Les previsions a la baixa de les importacions xineses de soja arriben en plena guerra comercial amb els Estats Units, provocada per la política proteccionista que ha impulsat el president Donald Trump des que va arribar a la Casa Blanca.