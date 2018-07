Alerten de correus fraudulents que suplanten Endesa

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'un nou cas de 'phising': correus electrònics fraudulents que busquen aconseguir les dades bancàries fent-se passar per una companyia coneguda. En aquest cas, s'han detectat correus que que suplanten la companyia elèctrica Endesa.

L´objectiu dels ciberdelinqüents és que els usuaris pensin que han rebut una comunicació oficial d´una empresa de la qual són clients. I que a continuació introdueixis dades personals sensibles.

S´han detectat campanyes fraudulentes que simulen avisos d´Endesa que informen d´un reembors d´una factura suposadament pagada per error dues vegades. En aquest correu electrònic s´insta l´usuari que faci clic en un enllaç per aconseguir aquest reintegrament. Quan es fa clic en aquest enllaç, l´usuari es redirigeix a una pàgina falsa d´Endesa amb una passarel·la de pagament, l´objectiu de la qual és adquirir les dades de la seva targeta de crèdit/dèbit per fer-li un càrrec indegut.