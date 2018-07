La Fundació Impulsa beca 19 alumnes de formació professional a la Garrotxa

La Fundació Impulsa becarà dinou alumnes de la Garrotxa per poder seguir estudiant algun curs de Formació Professional. Aquesta és la primera vegada que la fundació realitza aquestes beques a la comarca de la Garrotxa, però des de fa tres anys que tenen el mateix programa a Osona. Els professors de set centres de secundària de la Garrotxa escullen quins alumnes creuen que tenen més potencial i posteriorment la fundació selecciona els perfils per pagar-los els estudis que ells vulguin fer. De tota manera, des de la Fundació indiquen que tenen preferència aquells oficis que més fan falta a la comarca, per això en aquest cas tindran especial cura de buscar alumnes que vulguin estudiar per ser electricistes, fusters o soldadors. Aquesta beca, però, està finançada per diferents empresaris de la mateixa comarca que han de pagar el cost dels estudis, el transport dels alumnes i també un ordinador per a cada un d'ells.

Una vegada aquests alumnes seleccionats comencen els cursos corresponents, des del centre van realitzant una avaluació sobre la evolució dels becats. En paral·lel hi ha una xarxa de mentors, que de forma desinteressada, organitza tallers i activitats per als alumnes que han estat seleccionats per la Fundació Impulsa. Més enllà d'això, els alumnes també hauran de realitzar activitats de voluntariat mentre cursin els estudis per tal que hi hagi un retorn social. Els alumnes seleccionats de la Garrotxa treballaran en diferents programes de Càritas.

En cas que un dels alumnes deixi d'assistir a alguna de les activitats de voluntariat assignades o no vagi en els tallers i activitats formatives organitzades pels mentors, deixaran de rebre la beca de forma immediata. Amb això, l'ambaixador de la Fundació a la Garrotxa, Jordi Rabat, ha assegurat que busquen "l'actitud" de l'alumne i les seves "ganes de poder tirar endavant", més enllà de les seves qualificacions acadèmiques.



Model d'èxit a Osona

El mètode Impulsa que ha tirat endavant la mateixa fundació aterra a la Garrotxa amb unes bones xifres recollides a Osona en les anteriors edicions. De fet, han aconseguit més de 100 casos d'èxit en tan sols tres anys, fet que comporta que el 95% dels alumnes becats acabin els seus estudis, davant del 47% no becats que hi ha a la mateixa comarca. A més, un 49% han trobat feina durant els nou mesos després d'acabar els estudis.

De tota manera, des de la Fundació Impulsa asseguren que aquest èxit rau en l'adaptació de les beques a les necessitats de la comarca. És per això que ara que arriben a la Garrotxa volen crear un model pensat en les necessitats que pugui tenir aquest territori.