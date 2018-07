El Govern té previst aprovar divendres el «sostre de despesa» de 2019

El Govern aprovarà previsiblement divendres que ve el límit de despesa no financer de 2019, conegut com a «sostre de despesa», que suposarà un increment respecte el d'aquest any, quan es va situar en 119.834 milions d'euros, i que contemplarà un dèficit de l'1,8% del PIB, segons fonts governamentals. Abans de l'aprovació del «sostre de despesa», amb el qual es dóna el tret de sortida als comptes públics del proper any, el Govern haurà de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que haurà de donar el vistiplau a l'acord de estabilitat pressupostària que recull els objectius de dèficit i deute de les diferents administracions.

Segons la nova tendència d'estabilitat pressupostària que ha aprovat el Govern, el dèficit d'aquest any s'elevarà al 2,7% del PIB, el de 2019 se situarà en l'1,8%; el de 2020, en l'1,1%; i el de 2021, en el 0,4%. El CPFF, on estan representades totes les comunitats, ha d'aprovar el repartiment de la xifra global del dèficit per a les autonomies. Un dia abans es reunirà la Comissió Nacional de l'Administració Local (CNAL), on es fixaran els objectius de deute i dèficit de les administracions municipals. Un cop passats aquests tràmits, el debat i votació de l'acord es produirà dimarts 24 de juliol.