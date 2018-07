El preu mitjà del lloguer a Barcelona arriba al seu màxim històric

El preu mitjà de lloguer d'habitatges a Barcelona, el més car d'Espanya, ha arribat al seu rècord històric, amb 13,90 euros per metre quadrat, més del 6% superior a l'anterior màxim que era del maig del 2007. El preu mitjà dels habitatges de lloguer a Espanya fa més de tres anys que es troba a l'alça i ha arribat a rècords històrics en els últims mesos a desenes de localitats, la major part d'elles a Madrid i la costa del Mediterrani, mentre està més estable a d'altres zones, com la del Cantàbric. Segons recents informes immobiliaris, el preu mitjà del lloguer és ja similar al dels anys del «boom», previs a la crisi, tant a les grans ciutats -especialment Barcelona i Madrid- com a municipis costaners d'Andalusia, la Comunitat Valenciana, les Balears i Catalunya. Així ho indica, per exemple, l'última anàlisi publicada per Fotocasa, que assenyala que el preu del lloguer a cinc demarcacions (Barcelona, Madrid, Balears, Las Palmas i Salamanca) ha arribat el 2018 als seus màxims històrics, que dataven de fa una dècada.

Barcelona té el preu més alt i al gener va arribar al seu rècord amb 13,90 euros per metre quadrat, que superava en més del 6% a l'anterior màxim, que era del maig del 2007. Segons Fotocasa, 65 localitats espanyoles han arribat al seu preu màxim de lloguer en algun moment del 2018. Un altre portal immobiliari, Pisos.com, va publicar fa uns dies les seves dades del primer semestre, que van reflectir un increment mitjà a Espanya del preu l'habitatge de lloguer del 15,04%, fins als 811 euros mensuals. La ciutat amb el preu més alt és Barcelona (1.796 euros al mes) i Madrid és la comunitat amb el major preu mitjà (1.395 euros al mes), davant del més reduït, que és a Extremadura (440 euros al mes). Aquestes dades mostren una gran disparitat per zones geogràfiques, ja que l'alça interanual del juny del 2017 a juny del 2018 va arribar al 24,3% a Catalunya, mentre es produeixen encara forts descensos, com el 18,06% que va baixar el preu a Còrdova. El director editorial de l'Informe Immobiliari 2018 elaborat per la Universitat de Barcelona i la consultora Forcadell, Gonzalo Bernardos, creu que l'habitatge de lloguer no ha arribat encara als seus rècords si es té en compte la inflació, i estaria un 30% més barat que el 2007. «El problema no és el preu, sinó els baixos salaris», explica Bernardos, i estima que el lloguer seguirà pujant almenys fins al 2020, mentre que «el gran transvasament de llogaters a propietaris pot fer que baixi després d'aquesta data».