La compravenda de pisos cau un 0,9% a Girona i es consolida la desacceleració

La desacceleració del mercat immobiliari és un fet. El primer trimestre d'aquest any a Catalu­nya el nombre d'operacions de compravenda d'habitatges es va situar en 20.712 unitats, cosa que va suposar l'1,1% més que en el mateix període de l'any passat, segons el Consell General del Notariat. Les xifres d'aquest primer trimestre indiquen que a Catalunya es consolida un procés de desacceleració de les compravendes de pisos que ha portat de creixements del 24,8% de les transaccions de pisos en el primer trimestre del 2017 fins aquest exigu 1,1% del primer trimestre d'aquest any, després de passar per una taxa del 3,3% que es va registrar el quart trimestre del 2017. En paral·lel a la desacceleració del nombre de compravendes, els preus dels pisos es mantenen en taxes negatives per segon trimestre consecutiu i aquest primer trimestre la caiguda ha estat del -0,5%.

Les dades del notariat indiquen que en els primers dos mesos de l´any a les comarques gironines es van vendre 1.620 habitatges, el 0,9% meny que el mateix període de l'any passat (1.636).

Les transaccions d'habitatge van augmentar en la majoria de les comunitats autònomes, liderant el rànquing La Rioja (+22,6%), Murcia (+20,9%) i Comunitat Valenciana (+18,5%), mentre que Balears (-8,1%), Canàries (-2,4%) i Extramadura (-1,2%) es van situar en el costat contrari. Catalunya és just en quart lloc per la cua.

La progressiva desacceleració del ritme de creixement de la compravenda de pisos també s'ha traduït en una reducció de la mitjana de preu de venda dels pisos a Catalunya que en aquest primer trimestre es va situar en 1.646 euros el metre quadrat, el 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.

Per segon trimestre en consecutiu la mitjana de preus dels pisos a Catalunya ha caigut, després que el quart trimestre el descens interanual va ser del -0,3%. El primer trimestre de l'any passat, els preus del pisos van augmentar el 3,2% en taxa anual.

Catalunya és el quart territori de l'estat espanyol amb la mitjana de preus més alts del metre quadrat d'un habitatge per darrere del País Basc (2.208 euros), Illes Balears (2.157) i Madrid (2.146).

Els preus del metre quadrat dels habitatges han caigut el primer trimestre en cinc territoris de l'Estat liderats per Cantàbria (-9,5%), Astúries (-5,7%), Castella i Lleó (-4,8%), Aragó (-2,8%) i Catalunya (-0,5%).