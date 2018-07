El 75% de les grans empreses gironines van facturar més el 2017

El 75% de les grans empreses gironines han crescut en facturació durant el 2017 i set de cada deu han incrementat plantilla. Però gran part dels nous contractes són temporals i, directament, es gestionen a través d'ETT. Aquesta és una de les conclusions que posa damunt la taula el darrer estudi 'Girona 100 SA', elaborat per la consultoria KPMG i la Universitat de Girona (UdG). L'informe, que cada any analitza l'evolució de les firmes líders al territori, recull que el 2016 –les darreres dades disponibles- les grans empreses gironines van crear 4.500 llocs de treball.

Però d'aquests, més de 3.800 els van aportar empreses de treball temporal (és a dir, més del 85%). L'estudi també constata com la incertesa política ha reculat fins al sisè lloc dins el llistat de preocupacions dels empresaris, per darrere d'altres com la recerca de talent i personal qualificat o el cost de les matèries primeres.

Una de cada tres empreses gironines considera que la reducció de la burocràcia impulsaria les perspectives empresarials seguida del 32,5% que reclama incentius a la inversió, un 30% acords laborals més flexibles i el 25% desenvolupament d'infraestructures. Així mateix, de la novena edició del Girona 100. SA es desprèn la reclamació d'abaixar impostos (20%), la millora en la formació (15%) i una normativa fiscal més simple (15%) i els ajuts de les administracions públiques per reduir els costos laborals (12,5%).

Aquests dificultats podrien explicar que les 100 empreses més grans de Girona siguin una mica menys optimistes que l'any anterior en relació a les perspectives econòmiques per aquest 2018. No obstant això, s'observa com majoritàriament les percepcions de les empreses enquestades són positives, no existint gairebé companyies amb percepcions negatives, ni cap de molt negativa.



Percepció positiva de l'economia

La proporció d'empreses que consideren que la seva percepció econòmica de l'entorn és positiva, és superior al 60% per a la majoria de sectors, essent del 67% per a la indústria alimentària, de prop del 64% per al sector comerç i serveis i del 60% per a l'altra indústria manufacturera.

La bona marxa de les grans empreses gironines queda patent en tres indicadors claus: la facturació, la presència a l'estranger i la plantilla. Així, tres de cada quatre empreses han augmentat la seva facturació el 2017, respecte del 2016. Mentre que un 70% afirma haver incrementat la seva plantilla i més de la meitat (53,5%) la seva presència a l'estranger. Aquests resultats segueixen un patró semblant als de l'anterior edició del Girona 100 SA, però encara amb una millora, perquè en aquesta edició s'ha vist reduït, per sota del 5%, el percentatge d'empreses que ha patit disminucions de la seva facturació i la seva activitat a l'estranger.

En relació a l'anàlisi de comptes de 2016, l'altre pilar de l'estudi Girona 100, SA, les empreses incrementen per vuitè any consecutiu la seva xifra de negocis, i registren una millora del 6,41%, que és superior al 3,11% de l'edició de 2015.