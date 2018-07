Els afectats d'iDental aconsegueixen aturar els pagaments a les financeres

El passat 11 de juny, una cinquantena de pacients d'iDental de les comarques gironines es van concentrar davant de la clínica per denunciar que l'empresa els havia «estafat». «No tenim ni diners ni la dentadura arreglada», confessa Rosa María Rodríguez, una de les afectades.

Davant d'aquesta situació, l'Agència Catalana de Consum va demanar a les entitats financeres que s'abstinguessin de cobrar qualsevol quota pels serveis d'iDental. Els clients que van anar a reclamar a aquesta institució, van paralitzar el pagament automàticament.

«L'advocada ens va dir que no paguéssim més», declara Quiñones, una afectada. En el cas que l'entitat no doni resposta, s'hauria de presentar una reclamació al Banc d'Espanya, tal com ja ha fet l'afectada: «Ens han demanat tota la documentació i ara estem esperant la resposta». La consultoria jurídica, Casellas Advocats, que van fer el mes passat una xerrada informativa a Figueres sobre com actuar davant aquesta estafa, afirmen que ja hi ha gent que ha deixat de pagar el crèdit. No obstant, la paralització de les quotes no és sinònim de benestar per part dels afectats. «Nosaltres hem deixat de pagar però ja havíem donat 1.600 euros per res, perquè el que van fer ho podria haver fet la Seguretat Social», afirma el tesimoni.

No han retornat els diners

De moment, les financeres no han retornat a ningú els diners de tractaments no realitzats. Així ho afirmen la Plataforma d'Afectats d'Idental Espanya, que asseguren que són més d'un miler arreu del país i testimonis de la clínica de Gironins.