La Generalitat no donarà «cap tracte de favor» a empreses que vulguin tornar

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va assegurar que el Govern no oferirà «cap tracte de favor ni bonificació perquè tornin» les empreses que van canviar la seva seu social de Catalunya a altres parts de l'Estat després del referèndum de l'1 d'octubre perquè consideren que va ser una decisió política.

«Voldríem que tornessin, però no els farem cap tipus de favor», va afirmar en resposta a una interpel·lació del PSC-Units en el ple del Parlament, en la qual ha demanat al partit que sustenta l'actual Govern central que derogui el decret aprovat el 6 d'octubre de l'any passat per l'anterior Executiu per facilitar el canvi de seu.

«Més important és preocupar-nos per les empreses que són aquí», va afegir, encara que ha reconegut que paral·lelament establiran converses amb les que van marxar.

Chacón va afirmar que estan «a punt d'acabar» l'informe sobre les empreses que van canviar la seva seu, encara que ha postil·lat que en aquell moment va haver-hi voluntat del Govern central i d'alguns mitjans de comunicació de ressaltar aquests canvis, mentre que les xifres posteriors de PIB i inversions s'han mantingut positives.

Va defensar que no minimitzen l'impacte d'aquesta marxa, però que l'objectiu principal que té la Generalitat és el de centrar «totes les seves energies» en les pimes i les empreses que hi ha actualment a Catalunya, que s'enfronten a reptes tecnològics que transformaran els seus models de negoci i econòmics.