Els Mossos de Girona ja tenen 211 denúncies de clients d'iDental

La xifra de les denúncies presentades als Mossos d'Esquadra de Girona per la presumpta estafa a la clínica iDental ja ha ascendit fins a 211 en tota la província. Segons informen fonts del cos, aquesta dada podria anar en augment si segueix la dinàmica de l'últim mes, quan ha crescut en 161 querelles.

La policia informa que totes les denúncies provenen de particulars (no són col·lectives) i, darrere de cada una d'elles pot haver-hi més d'un afectat: «Per exemple, una denúncia registrada pot significar el pare i les nenes d'una mateixa família», declaren els Mossos. Interposar una denúncia amb tota la documentació de què el client disposi (pressupost del servei, factures, contracte del crèdit amb la financera...) és el primer pas a seguir per a deixar constància de l'incident i que es puguin iniciar els tràmits.

L'Agència Catalana de Consum (ACCO), institució pertanyent a la Generalitat, ja està al cas de la gran estafa que no només afecta els pacients de Girona si no també la resta de Catalunya i de l'Estat. Existeixen 24 clíniques iDental repartides per Espanya i de moment, Consum ja ha rebut més de 600 reclamacions d'arreu del país.

«Quan ens van fer el pressupost, automàticament vam signar el contracte amb la financera que ens avalaria el servei. Això va ser al març i a l'abril ja ens van cobrar el primer rebut, sense haver fet cap cap visita. Nosaltres som gent amb pocs recursos, ara que ens han deixat penjats, vull que em retornin el que és meu i deixar de pagar uns serveis que no estic rebent». Com el testimoni de la Patricia Quiñones, una familiar d'un afectat del centre a Girona, n'hi ha molts més. Per aquests casos en què cal reclamar l'anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s'ha produït un incompliment del contracte, la Generalitat recomana que l'afectat es dirigeixi a l'entitat financera que havia concedit el préstec, aportant la denúncia dels Mossos. En cas de no atendre la sol·licitud en un mes, caldria posar la reclamació a l'oficina corresponent de l'Agència Catalana de Consum.

Fins ara i segons li consta a l'Oficinal Municipal d'Informació al Consumidor de Girona, la Generalitat ha acordat amb les entitats financeres associades a ASNEF (Asociació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit) analitzar les reclamacions cas per cas. En principi, declaren que en els casos de crèdits atorgats a clients per a tractaments que encara no s'han iniciat, se'ls oferirà als afectats la possibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en una altra clínica. En els casos de serveis pendents de finalitzar, se'ls oferirà prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera en les mateixes condicions.

«Quan vaig anar a la clínica amb les meves filles per fer la visita mensual em vaig topar amb una porta tancada amb un cadenat i un cartell on es podia llegir que iDental es mantindria tancada fins a nou avís. Ara què faig amb els ferros de les nenes?». Aquestes són les paraules d'en Jonatan Fernández, un pare de família que es troba desemparat davant la presumpta estafa d'iDental a Girona. «Ningú diu res i estic espantat perquè no sé on anar ni qui farà ara el seguiment de les nenes?», es pregunta Fernández.

La desesperació és el factor més important d'aquesta causa que està movent milers de persones arreu del país. Per unir forces i fer una tasca d'informació, existeixen plataformes d'afectats sense ànim de lucre, disposades a ajudar com la «Plataforma d'afectats d'Idental» que és a nivell de tota Espanya, la FACUA Consumidors en acció, que segons indica el web, tramita denúncies i altres irregularitats relacionades amb iDental i finalment, grups de suport al Facebook. Concretament a Girona, hi ha el grup «Afectats Idental Girona. Adafi España» amb un total de 190 membres provinents de tota la provincia de Girona, inclosos gent de Barcelona. L'acció més gran prevista fins ara és la manifestació d'avui davant del Ministeri de Sanitat a Madrid. En cas que la financera faci cas omís a les reclamacions, les entitats aconsellen recórrer a la via judicial. Si es van pagar els tractaments no realitzats al comptat, també s'hauria de recórrer. Els afectats gironins que han tramitat denúncies van acompanyats d'advocats personals, no s'ha treballat amb cap per a tot el grup.