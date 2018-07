El segon trimestre de 2018 van marxar de Catalunya 536 empreses

Un total de 1.575 societats van traslladar la seva seu social a una altra comunitat autònoma en el segon trimestre de l'any, sent Catalunya, amb una fugida de 536 empreses, la que va presentar el saldo negatiu més gran entre entrades i sortides, segons es desprèn de l'Estadística Mercantil del Col·legi de Registradors.Entre aquelles que van sortir de Catalunya, la majoria (323 companyies) es van traslladar a la Comunitat de Madrid. No obstant això, els registradors van recordar que molts d'aquests trasllats corresponen a sol·licituds realitzades davant el Registre Mercantil d'origen en el trimestre anterior, ja que el procediment per inscriure el canvi de domicili social d'una societat pot durar tres mesos.D'altra banda, la xifra d'empreses que es van traslladar des de Madrid va ascendir a 339. En comparar el flux d'entrades i sortides de Catalunya amb el de Madrid, es mostra que a la regió catalana va haver-hi una pèrdua de seu social de 422 empreses, mentre que en la Comunitat de Madrid es va registrar un balanç positiu de 312 societats.Entre abril i juny es van constituir a Espanya un total de 26.130 societats mercantils, un 3,6% més que en el mateix període de l'any anterior. Segons els registradors, aquesta dada fa que la creació d'empreses augmenti després de sis trimestres consecutius de descensos.No obstant això, en els últims dotze mesos (de juliol de 2017 a juny de 2018), l'estadística mostra que es van constituir un total de 95.073 societats, un 3,4% menys que en el mateix període acumulat de l'any anterior i clarament per sota de les 100.000 operacions anuals. Per comunitats, la creació d'empreses va baixar a Extremadura (-13,6%), Astúries (-12,1%), Cantàbria (-12%), Catalunya (-5,4%), Balears (-4,4%), Castella i Lleó (-1%) i Canàries (-0,7%).D'altra banda, les extincions de societats van assolir les 5.802 societats en el segon trimestre, un 1% més que en 2017. En els últims dotze mesos (juliol 2017 sobre juny 2018), les extincions van augmentar un 0,5% sobre el mateix període acumulat de l'any anterior.Durant el segon trimestre es van comptabilitzar 7.550 ampliacions de capital, la qual cosa suposa un increment del 2,6% respecte a l'any anterior, mentre que en termes d'import de capital augmentat es van desemborsar 5.384 milions d'euros, un 61,1% menys.Els concursos de creditors entre abril i juny van ser 1.021, un 14% més que en el segon trimestre de 2017, canviant la tendència descendent dels últims mesos.En els últims 12 mesos, de juliol de 2017 a juny de 2018, es van declarar en concurs 3.568 societats, un 0,8% menys que en l'acumulat de l'any anterior. Els registradors van precisar que les caigudes que es van produint des de 2014 s'han suavitzat en els últims trimestres i fins i tot repunten en l'últim trimestre analitzat.