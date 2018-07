Les collites de poma i pera a Catalunya baixaran un 1% i un 8%

Les previsions de collita de poma i pera a Catalunya per a 2018 s'apunten inferiors a l'any anterior, en un 1% i en un 8%, respectivament. Segons ha anunciat avui el director general d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Carmel Mòdol, la previsió de collita de la poma és de 273.930 tones, un 1% inferior al 2017. En aquest sentit, Mòdol ha assegurat que les pluges del passat 29 d'abril han afectat la floració i les pedregades registrades van danyar més de 3.000 hectàrees en llavor.

D'una altra banda, la tempesta del 12 de maig va causar una afectació superior a 300 hectàrees en llavor, pel que preveuen un retard de la collita d'entre 5 i 10 dies, respecte a l'any passat.

Les floracions, els quallats i els calibres s'observen normals, segons Agricultura. Concretament, en les varietats Golden, Vermelles i Gala els calibres s'estan observant normals-grans, mentre que no es detecta 'russeting' en les Golden.

També Mòdol ha assegurat que la superfície productiva disminueix lleugerament, un 0,8% a Lleida i un 0,3% a Girona i la zona productora de Girona podria recollir aquest any el 28% del volum de Catalunya, mentre que Lleida concentraria el 72%. Quant a la previsió de collita de pera a Catalunya per a 2018, s'estima que sigui un 8% inferior a 2017, situant-se en unes 139.420 tones en el global del territori, baixant en totes les províncies. Finalment, Mòdol, ha destacat la "decepció per l'actitud de la Comissió Europea (CE) amb un sector que necessitava la seva empatia, deixant només una petita bretxa per si es complicaven les coses, però hem de partir de la base que no hi haurà retirades extraordinàries autoritzades en fruita de pinyol".

Mòdol ha explicat que, mentre es detecta un canvi positiu de sensibilitat en l'actual administració estatal amb el canvi de govern en relació amb els arguments sobre la situació del sector a Catalunya i les mesures a prendre, incloses en el Pla d'Acció de la Fruita Dolça, de moment, no passa el mateix amb la CE.