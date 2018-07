El nombre de pimes a Catalunya augmenta però disminueix el seu pes en l'economia

El nombre de petites i mitjanes empreses a Catalunya va continuar augmentant durant el 2016 fins les 513.320 -un 3,2% més en relació a l'any anterior- però va disminuir lleugerament el seu pes en l'economia. Tanmateix, les pimes continuen representant el 58,9% del valor de la producció catalana -dues dècimes menys que el 2015- per davant del valor afegit brut (VAB) de les grans empreses -36,5% del total- i de l'administració pública, que representa el 4,6% restant. També va créixer el nombre d'ocupats per pimes, que es va situar en 1.832.003 persones -un 4,2% més que el 2015-. Són dades del darrer anuari de PIMEC presentat aquest dijous. El director de l'Observatori de la patronal, Modest Guinjoan, també ha destacat que les vendes de les pimes catalanes van augmentar un 6% i ha remarcat que van millorar la seva rendibilitat financera un 10%.

Segons Guinjoan, el 2016 va ser un "bon any" i ha assegurat que les pimes gaudeixen de bona salut. Preguntat per la situació amb la qual afrontaran les pujades de tipus d'interès previstes de cara a 2019 o 2020, Guinjoan ha assegurat que tenen "solidesa" ja que els recursos propis de les empreses van assolir el 51,7% el 2016. L'estudi de l'anuari es basa en els estats comptables de 74.588 empreses.

El director de l'Observatori de PIMEC també ha subratllat que un 26,3% de les empreses industrials van exportar. Per sectors, Guinjoan ha destacat que el nombre d'empreses de la construcció han estat les que més han crescut, un 7,2%. Les del sector serveis han augmentat un 4,5%, el sector primari un 2,3% i la indústria un 2,1%.

«Tendència positiva» després de l'1-O



A la presentació de l'anuari també hi ha assistit el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, que ha dit que les empreses continuen amb una "tendència positiva" malgrat la situació política des de l'1-O.

Per la seva banda, el president de PIMEC, Josep González, ha demanat una modificació de la llei d'universitats per fer que el "talent arribi a la pime" ja que s'ha queixat que tenen dificultats per trobar els perfils que necessiten.