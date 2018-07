Banc Sabadell ven gairebé tota la seva exposició immobiliària a Cerberus

Banc Sabadell ha acordat la transmissió de la pràctica totalitat de la seva exposició immobiliària a una filial del fons nord-americà Cerberus, segons ha anunciat aquest dijous l'entitat catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els actius immobiliaris objecte de l'operació tenen un valor brut comptable conjunt aproximat de 9.100 milions d'euros i un valor net comptable total d'uns 3.900 milions d'euros.

A aquesta operació se sumarà previsiblement la venda d'una altra cartera de crèdits amb garanties immobiliàries procedents de CAM a Deutsche Bank valorats en uns 2.500 milions, una operació que podria estar a punt de tancar-se, segons han informat a Europa Press fonts financeres.

D'aquesta manera, el banc català culminarà el traspàs de les quatre carteres que tenia en venda integrades per actius problemàtics, amb un valor aproximat de 12.500 milions d'euros, de les quals dues han estat adquirides per Cerberus (amb un valor de 9.100 milions) i una altra per Axactor (900 milions). A aquest se sumarà, amb tota probabilitat, Deutsche Bank en fer-se amb la quarta, valorada en 2.500 milions.

La venda d'actius immobiliaris a Cerberus anunciada ahir s'ha estructurat a través de la transmissió de dues carteres denominades comercialment Challenger i Coliseum a una o diverses companyies de nova constitució, el capital de les quals s'aportarà o vendrà de manera que el fons nord-americà participi directa o indirectament en el 80% del capital i Banc Sabadell en el 20% restant.

La cartera immobiliària Challenger inclou actius immobiliaris del banc català valorats en 5.700 milions d'euros, mentre que Coliseum aglutina actius procedents de CAM amb un valor de 3.400 milions d'euros.

Per la seva banda, Solvia Serveis Immobiliaris, que seguirà estant participada íntegrament per Banc Sabadell, continuarà donant els serveis de gestió integral ( servicing) dels actius immobiliaris objecte de l'operació en règim d'exclusivitat.

L'entitat presidida per Josep Oliu va ressaltar que l'operació contribueix positivament a millorar la rendibilitat del grup, i exigeix el reconeixement de provisions addicionals amb un impacte net d'aproximadament 92 milions d'euros i aporta un impacte positiu en el ràtio del capital Common Equity Tier 1 ( fully loaded) del banc de prop de 13 punts bàsics.

D'aquesta manera, Cerberus continua amb la compra d'actius immobiliaris a Espanya després de comprar a finals d'any al BBVA el 80% del seu negoci immobiliari per un preu d'aproximadament 4.000 milions d'euros. Com amb Sabadell, el fons nord-americà va acordar amb el grup presidit per Francisco González la creació d'una societat conjunta de negoci immobiliari a Espanya.