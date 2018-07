Denuncien Ryanair a la Inspecció de Treball de Girona per intromissió al dret de vaga

Els sindicats han presentat denúncies davant la Inspecció de Treball de Girona i la resta de ciutats en les quals hi ha les bases que té Ryanair a Espanya per "intromissió il·legítima al dret a vaga a exercir pels tripulants de cabina de passatgers (TCP), va informar el sindicat USO.

Pels representants dels treballadors, l'actitud de la companyia irlandesa constitueix una "flagrant vulneració" de l'article 28.2 de la Constitució Espanyola, així com una infracció "molt greu" en matèria laboral continguda en la Llei d'infraccions i sancions de l'Ordre social, vulneradora del dret a la intimitat i dignitat dels treballadors així com del dret de llibertat sindical.

Per això, han presentat sengles denúncies a les inspeccions de Treball de Madrid, Màlaga, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alacant, Sevilla, Tenerife, Palma de Mallorca, València, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Lanzarote.

El dia 13 de juliol, Ryanair va sol·licitar per via telefònica als caps de base informació sobre el percentatge de treballadors que de manera estimada podrien secundar la vaga i, posteriorment, a aquests responsables se'ls van llistar nominalment cadascun dels treballadors per conèixer expressament si farien vaga o no, segons detalla USO.

En la reunió mantinguda el passat 16 de juliol per fixar serveis mínims i que va concloure sense acord, el comitè de vaga va manifestar a l'empresa que no es toleraria cap tipus d'ingerència o coacció cap als treballadors.

Ryanair, "va fer cas omís a la petició dels sindicats", el 17 de juliol va enviar als treballadors diferents correus en els quals es trobava un formulari que, segons instruccions de Recursos Humans, havien d'emplenar perquè l'empresa conegués si secundarien la vaga del 25 i 26 de juliol.

Els emplaçava a donar contestació abans de les 18.00 del 18 de juliol, i va advertir que, en cas de no respondre, se'ls seria requerida novament una resposta.

Ernesto Iglesias, responsable de Vol d'USO Sector Aeri, considera que aquestes comunicacions enviades per la companyia irlandesa mostren "un ànim clar per coaccionar, intimidar i infligir el temor suficient en els treballadors amb l'únic objecte d'obstaculitzar per aquesta via il·lícita l'exercici del dret a la vaga".



L'exemple alemany

D'altra banda, Ryanair va reconèixer aquest dijous la Unió de Treballadors de Serveis i Comerç com el sindicat representatiu de tots els auxiliars de vol contractats a Alemanya.

Es tracta d'un dels primers acords que cobreix tots els tripulants de cabina, que inclou els nombrosos treballadors temporals de Ryanair, sota les mateixes condicions. A més, l'acord és conforme a la llei alemanya. Els acords i la negociació col·lectiva queden garantits sota els estàndards de les lleis nacionals, segons indica USO.

En el cas d'Alemanya, l'aerolínia sí que es va a cenyir a la legislació local per regular els drets dels seus treballadors, la mateixa reivindicació que ha donat lloc a la convocatòria de vaga a Espanya.

"Ens preguntem per què Ryanair tracta de manera diferent els treballadors d'Alemanya que els treballadors d'Espanya, mentre que al país alemany sí que s'ha aconseguit un acord per aplicar la legislació local i, al nostre, la companyia irlandesa diu que haurà de ser un jutge el que l'obligui", destaca Ernesto Iglesias.