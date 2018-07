Els pacients d'iDental a Girona demanen ajuda al Departament de Salut

El representant de l'Associació d'Afectats d'iDental Espanya a les comarques gironines, Jose Luís Soto, es va reunir ahir al matí amb el gerent del Servei Català de la Salut, Miquel Carreras, per demanar ajuda al Departament davant del tancament inesperat de la clínica iDental i donar a conèixer la situació de «desemparament» en què es troben per part de l'Administració, segons va dir Soto. Els afectats van exigir la custòdia dels seus historials mèdics per un jutge, ja que actualment es troben dins la clínica tancada amb cadenat; peritatges gratuïts perquè són «gent amb poc recursos» i són serveis pels quals es paguen entre 300 i 500 euros; una oficina d'atenció a l'afectat; i, sobretot, una partida pressupostària per als casos més greus. «Hi ha gent que ara mateix es veu obligada a menjar farinetes perquè l'han deixat a mig tractament i no té cap dent, ni diners», va explicar el representant de l'Associació a Girona. Davant d'aquesta problemàtica, Salut els va respondre que farien el seguiment del cas i que, en cas de tenir més informació, es posarien en contacte amb ells. No obstant, Carreras, delegat de la conselleria a Girona, ja els va especificar que iDental no era estrictament competència del Servei Català de Salut i que «pertanyen més a l'àmbit judicial i de consum». L'Associació d'Afectats de la qual és responsable Soto compta actualment amb un total de 200 membres. No són totes les «víctimes» d'iDental a Girona: «Altres pacients estan agrupats a AFECADE –Afectats de les Cadenes Dentals– o FACUA Consumidors en Acció», va dir el representant. Davant d'aquest gran ventall, en la reunió d'ahir amb el Departament, Soto també els va exigir un comunicat on es comptabilitzessin tots els afectats de Girona. Immersos en aquesta gran «estafa», els clients perjudicats per aquesta clínica van reclamar que els seus tractaments fossin inclosos en la cartera de serveis sanitaris públics. «Els tractaments de la sanitat pública pel que fa a odontologia en adults són molt concrets, com pot ser l'extracció d'un queixal», va respondre Sanitat a la reclamació.



Males pràctiques sanitàries

El President del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Girona, Antoni Gómez, va recomanar en un comunicat demanar un informe pericial de l'estat de salut bucodental per poder acreditar-ho a l'hora de demanar la responsabilitat a les asseguradores. Inclús, en altres ciutats d'Espanya, com Madrid, el COEC va recomanar als clients d'iDental que se sotmetessin a proves de VIH i Hepatitis C. «En l'àmbit d'inspecció sanitària, no ens consta cap irregularitat. De la clínica de Girona, no tenim cap denúncia de mala praxi», va declarar el Departament.