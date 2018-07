La segona mediació entre treballadors d'Iberia i l'empresa acaba sense acord

La segona reunió de mediació al departament de Treball entre treballadors de terra d'Iberia i l'empresa per intentar desconvocar la vaga prevista per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost ha acabat sense acord. Tant els sindicats com els mediadors han reconegut que l'acord ha estat "a tocar", però la companyia ha decidit "no acceptar-lo" després que els seus representants rebessin una trucada a última hora, segons ha confirmat el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta. Els treballadors han recriminat a l'empresa que "supediti" problemes concrets de l'aeroport del Prat a un acord estatal, un fet que entenen que "deixa sense capacitat de negociar als treballadors de Barcelona". Amb tot, Ginesta s'ha mostrat confiat que s'arribi a un acord "en les pròximes hores".

Minguillón ha afirmat que els treballadors han "baixat esglaons" en la negociació i que ha estat l'empresa la que no ha cedit en les seves posicions. El portaveu d'UGT d'Iberia a Barcelona ha precisat que els representants del personal de terra han exigit "compromisos" a l'empresa durant la reunió i que han renunciat a parlar de "números" per tal de poder arribar a un acord.



Els treballadors critiquen l'actitud "centralista" de la direcció de Madrid



El representant del personal de terra d'Iberia a Barcelona ha criticat l'actitud "centralista" de la direcció de Madrid que, segons ell, es nega a atorgar "capacitat de negociació a la direcció de Barcelona". És per aquest motiu que Minguillón ha volgut reconèixer els "esforços" per part de la direcció de l'empresa a Barcelona durant la reunió.

El portaveu d'UGT d'Iberia a Barcelona ha dit que la plantilla està "farta i esgotada" i que se sent "maltractada per la direcció". "Amb aquesta actitud per part de l'empresa entenem que vol tenir un mal servei a l'aeroport del Prat", ha denunciat.



Els mediadors confien a assolir un acord "en els pròxims dies"



El secretari general de Treball, Afers Socials i Família ha dit que la reunió d'aquest divendres ha servit per "apropar posicions" entre les parts, però ha lamentat que hagi acabat sense l'anunci de la desconvocatòria de la vaga. Amb tot, Ginesta s'ha mostrat confiat que es pugui assolir un acord "en els pròxims dies" perquè les reclamacions del personal de terra no comprometen l'"estabilitat" d'Iberia i, per tant, poden ser "reconegudes" per la companyia sense que això representi "un esforç extraordinari".

Ginesta ha confirmat que tornaran a convocar els representants dels treballadors de terra d'Iberia i l'empresa a una tercera reunió de mediació perquè estan "plenament convençuts de la possibilitat d'arribar a un acord" que permeti desconvocar la vaga.

Ginesta ha admès que durant la trobada fins i tot s'ha arribat a redactar un acord final. Ha explicat que ha estat l'empresa la que ha decidit no "acceptar-lo" després que els seus representants rebessin una trucada d'última hora. A més, el secretari general de Treball, Afers Socials i Família ha reivindicat que és necessari que es reconegui la "singularitat" de l'aeroport del Prat, tal com reclamen els treballadors, perquè es tracta d'un "aeroport de primera" que té unes característiques i necessitats diferents de les que tenen altres aeroports més petits.