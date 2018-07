Aprovat el decret que regula la venda directa de llet crua

El Govern va aprovar, dimarts, el decret de venda directa de llet crua de vaca, l'objectiu del qual és regular l'activitat de venda per part del productor de llet directament a consumidor final i la creació i regulació del seu Directori. Les modalitats de venda poden ser mitjançant la venda en l'explotació, amb màquina automàtica o a un establiment minorista. L'Executiu indica que la nova mesura respon alhora a la voluntat del sector ramader que els productors de llet puguin valoritzar les seves produccions, i a la intenció del Govern d'ajudar a la diversificació de les explotacions ramaderes així com a enfortir el sector lleter català. Així, aquest decret regula els requisits que han de complir les explotacions en l'àmbit de la producció, la manipulació, la venda i l'envasat, el transport, l'etiquetatge i la informació al consumidor. Aquests requisits són els ja establerts en la normativa europea en matèria d'higiene alimentària, als quals s'afegeixen requisits addicionals relatius a criteris tecnicosanitaris, prevenció de mamitis, neteja dels equips i la formació del personal de l'explotació, entre d'altres. El sector lleter s'ha reestructurat, esdevenint un sector molt tecnificat i altament professionalitzat, de manera que les millores tecnològiques de les explotacions ramaderes, i el context de bon estat de salut de la cabana ramadera catalana han permès la publicació d'aquesta mesura, segona ha apuntat el Govern. A Catalunya, com a d'altres països de la Unió Europea, s'ha instaurat darrerament un nou sistema de venda de llet per mitjà de màquines automàtiques que va començar amb la venda de llet pasteuritzada, tot i que actualment ha evolucionat en els països del nostre entorn, com França o Itàlia, a la venda de llet crua. La venda de llet crua de vaca està emparada per tot un seguit de requisits establerts en la normativa europea en matèria d'higiene alimentària, i aquesta nova tipologia de venda millorarà les característiques organolèptiques de la llet, tornarà a educar el consumidor en com tractar-la, alhora que s'inscriu en un dels eixos de legislatura en l'àmbit agrari.