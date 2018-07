Com es demana un ascens?

Si en algun moment t'has preguntat com obtenir un ascens, o almenys com impressionar el teu superior, segueix llegint. La promoció interna és quelcom que és a les teves pròpies mans i que has de buscar com un objectiu més a la teva carrera. Un ascens dins de la teva empresa et permet assumir noves responsabilitats i posar en pràctica la capacitat per liderar, l'empatia, la creativitat o resolució de problemes, que has de demostrar que tens i has après durant els teus anys de treball.

L'ambició, lluny de semblar una qüestió egoista o egocèntrica, és cada vegada més valorada per les empreses i es mostra com a qualitat bàsica per a un bon líder.

A mesura que guanyem experiència en una mateixa empresa, podem començar a sentir que mereixem ocupar càrrecs de més responsabilitat. Si estàs pensant a demanar un ascens, segueix aquesta sèrie de consells:

1) Abans de demanar-lo: assegura't que és el que vols, no hi ha marxa enrere!

2) Quan el vulguis demanar: reuneix informació sobre els teus objectius, els teus èxits, les teves habilitats i la teva formació dins o fora de l'empresa.

3) No has de deixar de banda la teva aparença, ja que la imatge externa pot ser determinant a l'hora d'aconseguir el desitjat reconeixement. No només has de ser bo, sinó també semblar-ho.

4) Cuida la teva interacció amb els/les altres. Sense habilitats socials les oportunitats d'obtenir un ascens es redueixen.

5) Aconsegueix que el teu treball parli per tu, abans que tu. Segur que sempre intentes donar el millor de tu a l'oficina, però esforça't (si és possible) més.

6) Si després d'un temps l'oferta no arriba, passa a l'acció i intenta presentar les teves intencions al teu cap.

I si no ho aconsegueixes? Hauràs d'estar preparat tant per a una bona resposta com per a la dolenta. Ningú va dir que seria fàcil. A més, en una empresa no només hi ha una vacant a ocupar, qui sap en quin càrrec de quin departament pots acabar... O també pots canviar d'empresa i potser directament a un càrrec superior.

No t'avergonyeixis, el teu cap entendrà que vulguis millorar professionalment i no ho veurà amb mals ulls, sinó que percebrà que vols millorar en la teva carrera laboral.

A partir d'aquí, si hi ha projectes específics en què t'agradaria treballar, dins o fora de la teva companyia, expressa teu interès. Si vols que la teva trajectòria canviï cap a una direcció en particular, pregunta a les persones que ja han agafat aquest camí, inspira't i, sobretot, mai et rendeixis!

I una frase per a la reflexió: «Accepta la responsabilitat de la teva vida. Adona't que tu ets qui arribarà on vol anar, ningú més». ( Les Brown)