Una eina amb un any de vida

L'Observatori del Món Rural (OMR) és una eina nascuda l'any passat per tal de radiografiar i donar a conèixer la situació del món rural català en àmbits tan importants per al seu desenvolupament com la demografia, l'economia, els serveis i la qualitat de vida. a manera amb què opera l'organització es basa en la recopilació de dades d'un conjunt d'indicadors anuals públics que permet reflectir i posar llum a una situació, la del món rural català, sovint poc coneguda i presonera d'un seguit d'idees preoconcebudes que no sempre es corresponen amb la realitat. L'anàlisi d'aquests indicadors, que són agrupats telemàticament – demografia, economia, serveis i qualitat de vida, i territori – permet traçar una evolució contínua de l'estat del món rural català. A més, una de les principals particularitats de l'Observatori és la seva vocació valoritzadora del món rural. És per això que, a banda de fer un seguiment dels indicadors de referència en cadascun dels àmbits analitzats, també duu a terme una comparativa de les dades recopilades per al món rural amb dades relatives a l'àmbit urbà, la qual cosa permet desmentir alguns tòpics molt sovintejats en la nostra societat. Finalment, val a dir que per al proper mes de novembre està prevista la presentació de les dades territorialitzades de les comarques rurals.