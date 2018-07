Falcons 'VS' Coloms

Segur que en algun moment heu sentit parlar de falcons i coloms, concepte aplicat als perfils dels membres dels bancs centrals. Actualment, les reunions dels bancs centrals se segueixen amb gran interès, atès que no s'ha d'oblidar que han estat els grans motors de la recuperació econòmica d'aquest cicle alcista després de la caiguda de Lehman Brothers. Sempre han existit dos corrents molt diferenciades sobre les polítiques que els bancs centrals han de seguir, i per classificar els perfils dels membres que formen els òrgans de decisió es solen utilitzar dos termes del món animal: falcons i coloms.

Els falcons són considerats d'un perfil conservador, el principal objectiu dels quals és mantenir la inflació sota control, i que s'inclinen per polítiques contractives i de disciplina fiscal. Per això, són contraris a una gran despesa pública i prefereixen tipus d'interès més elevats que dificulten tenir un gran endeutament.

En el cas del BCE, països com Alemanya, Holanda o els nòrdics solen entrar en aquest grup, i és una cosa que es va veure perfectament a la crisi de deute públic a Europa de 2012. De fet, aquest grup era el més procliu a una intervenció molt més àmplia sobre els comptes d'Espanya.

Els coloms tenen un perfil antagònic. La seva visió és que el paper del BCE és afavorir el creixement econòmic, i per a això cal dur a terme polítiques expansives que fomentin l'increment de l'activitat econòmica, que afavorirà el creixement de la riquesa global. Tradicionalment, això es traduïa en baixos tipus d'interès, però arran de 2008, la FED va fer un pas més amb el famós programa de recompra de renda fixa Quantitave Easing (QE). Sembla que la FED té un cert biaix cap als falcons, que anirien a més en la línia fixada per Trump, i en part per això es va produir el relleu de Yellen per Powell.

Quan els membres de la FED es reuneixen solen aprovar una sèrie de mesures, i els analistes sempre conclouen que les mesures han estat dovish o hawkish. Dovish: Implica un missatge més lax sobre les polítiques de tipus, és a dir, menors pujades esperades o un retard en l'eliminació del programa de recompres. Això sol implicar bones notícies per a la renda variable, ja que els baixos tipus d'interès solen afavorir a la borsa. Hawkish: El missatge és més contractiu, el que implica que les expectatives de tipus són de majors pujades, o una política més restrictiva. Sol ser mal acollit en borsa excepte pels bancs.